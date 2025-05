JD Vance diz que as stablecoins não ameaçam o dólar e reforçam o poder económico dos EUA

Vice-presidente de uma administração que vê oportunidades nas criptomoedas e pretende potencializá-las, JD Vance esclareceu que as stablecoins não ameaçam o dólar, mas antes reforçam o poder económico dos Estados Unidos da América (EUA).

Na sua intervenção no Bitcoin 2025, em Las Vegas, onde se esperam 35.000 participantes, JD Vance defendeu as stablecoins e esclareceu que "nesta administração, não achamos que ameacem a integridade do dólar americano; muito pelo contrário".

Segundo JD Vance, na mesma intervenção, citada pela imprensa, "as stablecoins vinculadas ao dólar, especialmente quando a GENIUS Act for promulgada, só vão ajudar a economia americana", o que, por sua vez, "só vai ajudar o dólar americano".

Além do tema das stablecoins, JD Vance mencionou que, hoje, possui "uma boa quantidade de Bitcoin", e aproveitou para aplaudir a criação pela administração de uma reserva estratégica de Bitcoin, bem como os esforços para reverter as regulamentações.

O que são stablecoins?

Apesar de as criptomoedas como Bitcoin e Ether oferecerem inúmeras vantagens, como não precisarem de uma instituição intermediária para enviar pagamentos para qualquer lugar e qualquer pessoa, os seus preços são imprevisíveis e muito voláteis, tornando-as pouco viáveis para uma utilização diária.

As stablecoins, por outro lado, visam combater essas flutuações de preço, associando o valor das criptomoedas a ativos mais estáveis, geralmente moedas fiduciárias.

A estabilidade que lhes está associada permite manter o seu valor ao longo do tempo e incentiva a sua adoção para transações regulares.

Este tipo de moeda digital tem reunido atenção, no momento em que os republicanos tentam aprovar a GENIUS Act, um projeto de lei que regulamentaria o ativo digital.

Apesar de ter sido aprovada, na semana passada, numa votação pelo Senado, a legislação ainda pode enfrentar uma batalha difícil na Câmara, que tem uma proposta de projeto de lei própria para a regulamentação da stablecoin.