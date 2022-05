Gucci começará a aceitar criptomoeda em algumas das suas lojas nos EUA

Apesar do ceticismo, já estivemos mais longe de conhecer a criptomoeda como um método de pagamento comum. Aliás, além de já existirem países, cidades e empresas a normalizá-la, agora, a Gucci deverá também começar a aceitá-la em algumas lojas dos Estados Unidos da América (EUA).

O objetivo passa por alargar a possibilidade a todas as suas lojas norte-americanas.

O mundo está a pular e a avançar. Se antes a criptomoeda era apenas um conceito estranho que nada dizia à maioria das pessoas, agora tem adquirido relevância e as entidades, como países e empresas, estão a começar a entender que poderá representar uma vantagem.

Por exemplo, a marca de luxo italiana Gucci começará a aceitar pagamentos em criptomoeda em algumas das suas lojas nos EUA, incluindo Rodeo Drive, em Los Angeles, e Wooster Street, em Nova Iorque. De acordo com a BBC News, o serviço ficará disponível no final deste mês e os consumidores poderão pagar com moedas criptográficas como Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Além destas, a Gucci também revelou que estará a aceitar pagamentos em Shiba Inu e Dogecoin.

Apesar de inicialmente permitir pagamentos em criptomoedas apenas em algumas lojas, a Gucci revelou que planeia alargar a possibilidade a todas as lojas norte-americanas, num futuro próximo. Os clientes que decidirem pagar as suas compras com criptomoeda receberão um e-mail com um código QR para utilizar com a sua carteira digital.

Além da Gucci, já outras marcas de grande relevância decidiram começar a aceitar criptomoedas na hora do pagamento. De entre elas, a Microsoft, a empresa de telecomunicações AT&T e o Starbucks. Mais do que isso, também já existem países a reconhecer a criptomoeda como corrente. Recorde-se de El Salvador e da República Centro-Africana.

Este passo dado pela Gucci, uma marca com grande relevância a nível mundial, poderá incentivar outras a seguir o caminho e a adotar a criptomoeda como método de pagamento.

