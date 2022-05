Nvidia foi multada por ocultar quantas gráficas vendeu aos mineradores de criptomoedas

O mercado das placas gráficas é, nos dias que correm, um dos mais aliciantes e apelativos para os consumidores. No entanto, muitos não têm o objetivo de usar estes equipamentos nos seus computadores para um bom desempenho gráfico nos jogos, mas sim para minerar moedas digitais, como a Ethereum.

No entanto, sabe-se agora que a gigante Nvidia foi multada por não revelar a quantidade das suas placas gráficas vendidas para a mineração de criptomoedas. A multa aplicada foi de 5,5 milhões de dólares.

Nvidia não diz quantas GPUs vendeu para a mineração de criptomoedas

De acordo com as mais recentes informações, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos da América, designada como SEC - U.S. Securities and Exchange Comission, multou a fabricante Nvidia em 5,5 milhões de dólares por esta não ter revelado os dados relativamente a alguns pormenores sobre as suas vendas.

Segundo o que revela o The Verge, esta multa acontece depois que a empresa líder mundial de GPUs não ter divulgado a quantidade de placas gráficas vendidas aos mineradores de criptomoedas, apesar de estas serem destinadas ao mercado dos videojogos.

Os detalhes indicam que a entidade SEC terá recebido várias denúncias a indicar que a Nvidia enganou os seus investidores quando revelou um aumento considerável na receita vinda da sua divisão de jogos, uma vez que ocultou quanto desse crescimento total foi devido ao mercado das criptomoedas que, por sua vez, é muito mais instável.

Os relatórios financeiros do ano fiscal de 2018 da fabricante indicam que a Nvidia registou um significativo aumento nas vendas de placas gráficas gaming, na mesma altura em que a prática de mineração da criptomoeda Ethereum também cresceu exponencialmente.

Segundo Kristina Littman, diretora do setor de cibernética e criptomoedas da SEC, "as falhas de divulgação da NVIDIA privaram os investidores de informações críticas para avaliar os negócios da empresa num mercado importante”.

E uma vez que a marca das GeForce RTX manteve a não divulgação destes dados, não tendo admitido, mas também não tendo negado as acusações, aceitou assinar um acordo para o pagamento da multa e, assim, dar como encerrado este caso.