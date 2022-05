Estes drones autónomos podem plantar 40.000 árvores por dia

Combater as alterações climáticas e a perda de biodiversidade é uma questão complicada, que leva sempre a conversas prolongadas e com várias opiniões de parte a parte. Mas será que entre todas as utilidades dos drones, não haverá pelo menos uma que ajude neste assunto?

Pois bem, saiba que a AirSeed, startup australiana, possui drones que estão a plantar 40.000 árvores por dia.

A AirSeed Technology, startup australiana, possui drones capazes de plantar 40.000 árvores por dia para combater a desflorestação.

A nova tecnologia combina inteligência artificial com sementes especialmente concebidas para o efeito, que podem ser disparadas do céu para o solo. A empresa afirma que o seu desempenho é 25 vezes mais rápido e 80 por cento mais barato em comparação com as metodologias tradicionais de plantação de árvores.

Como é que estas sementes funcionam?

De acordo com o website da empresa:

As sementes patenteadas são uma solução de baixo custo e baixo impacto para o reflorestamento de espécies nativas e fornecem vários nutrientes suplementares, minerais, e outras adições, todos eles necessários para o desenvolvimento de plântulas mas que podem não estar disponíveis em abundância no solo num local de plantação.

Os drones que retiram as cápsulas das sementes voam autonomamente em duas etapas. A primeira etapa é feita para identificar espécies vegetais específicas do local e criar um padrão ótimo de plantação.

Depois, os dados recolhidos no primeiro passo são utilizados para traçar planos de voo precisos que os drones seguirão. Estes planos também ditam quando as cápsulas de sementes de carbono são acionadas e quando os sistemas de entrega de biocombustíveis são entregues, em coordenadas GPS pré-definidas.

Utilidade dos drones após a plantação

Depois de todas as sementes terem sido plantadas, os investigadores continuam a utilizar estes drones para detetar e avaliar a mudança ao longo do tempo, contar as copas das árvores, e calcular a biomassa.

"Isto ajuda a monitorizar e reportar com precisão as taxas de crescimento e, por fim, o sucesso do projeto de reflorestação", acrescenta o website da empresa.

A utilidade que se pode dar aos drones realmente não para de nos surpreender. E que assim seja por muito mais tempo!

