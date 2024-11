Esta cidade vai aceitar que os cidadãos paguem taxas e impostos municipais com criptomoeda

Por ser relativamente novo, muitas pessoas estranham ainda o conceito de criptomoeda e o mundo do valor descentralizado. Contudo, a par de outras decisões semelhantes que já conhecemos, esta cidade americana vai dar um passo arrojado: aceitar que os residentes paguem taxas e impostos municipais com criptomoeda.

Conforme informámos, em 2021, El Salvador foi o primeiro país a aceitar Bitcoin enquanto moeda legal, a par do dólar americano.

Aos poucos, para pagamentos de bens e serviços, algumas empresas foram abraçando a criptomoeda. Recorde-se que a Tesla já teve a Bitcoin como meio de pagamento, e a Ferrari anunciou, recentemente, que será possível pagar um carro com moeda criptográfica, na Europa.

Entretanto, esta cidade diz que, em breve, tornar-se-á a maior dos Estados Unidos a aceitar criptomoeda como forma de pagamento de taxas e impostos municipais.

A partir de 2025, Detroit, uma cidade no Michigan, usará o PayPal para facilitar os pagamentos dos residentes que optarem por usar Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas.

Criptomoeda já chegou aos impostos e taxas municipais

Apesar de Detroit não ter especificado as criptomoedas que serão aceites, o PayPal suporta, atualmente, a PayPal USD, Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Os pagamentos feitos em criptomoeda serão imediatamente convertidos em dólares americanos.

A iniciativa não apenas torna mais fácil para os residentes de Detroit fazer transações com a cidade, mas marca o compromisso de Detroit em dar as boas-vindas à blockchain e aos empreendedores de tecnologia que desejam fazer a diferença na cidade.

Lê-se num comunicado de imprensa, onde Detroit partilha que a mudança está a ser feita como parte de uma atualização mais ampla dos serviços de pagamento, que facilitá-los-á, em geral.

Segundo a imprensa, enquanto a Bitcoin é, sobretudo, uma moeda a manter para ganhos especulativos, as stablecoins, como a PYUSD e a USDC do PayPal, ganham popularidade como moedas digitais realmente úteis para facilitar as transações online.

Uma vez que as stablecoins estão indexadas one-to-one ao dólar americano, os pagamentos podem ser efetuados mais rapidamente, contornando a infraestrutura tradicional, por via da qual as transferências eletrónicas podem demorar vários dias a processar.

Além disso, as stablecoins facilitam a troca entre moedas digitais e fiduciárias: se alguém lhe pagasse em Ethereum, por exemplo, poderia facilmente trocá-la por uma stablecoin indexada ao dólar.

Criptomoeda está a expandir-se

Além de uma das desvantagens estar associada à popularidade das stablecoins entre os burlões, por não estarem sujeitas a um ambiente regulamentar forte, as transações são ainda complicadas e pouco intuitivas para muitos utilizadores.

De qualquer forma, decisões como esta, tomada por Detroit, bem como uma maior aceitação por parte dos comerciantes, ajuda a cimentar a confiança e, potencialmente, a aumentar a adoção de criptomoedas pelos consumidores.

