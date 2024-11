Começou a Web Summit! Aberto o palco na maior conferência de tecnologia do planeta

Lisboa está no centro do planeta com mais uma edição da Web Summit. A maior conferência de tecnologia do planeta acaba de abrir as portas e no seu palco principal já se movimentam alguns dos grandes nomes. É hora de conhecer o que se passa neste primeiro dia.

Será nos próximos 4 dias que todos os unicórnios, startups e os investidores se vão encontrar nesta conferência única. A decorrer no Parque das Nações, oferecerá uma visão única sobre o futuro em áreas vitais como a IA, o ambiente ou as novas tecnologias.

Tudo começa agora no palco central do Meo Arena, com as presenças dos primeiros nomes. Acompanhe aqui tudo o que se vai passe neste primeiro dia.

O palco abrirá primeiro com as boas-vindas a todos os que vieram assistir à Web Summit 2024. Luis Montenegro, Carlos Moeda e Paddy Cosgrave são os anfitriões e por isso querem dar uma palavras a todos os que se deslocaram a Lisboa.

Paddy Cosgrave recebeu os seus visitantes e mostrou que mais uma vez Lisboa está a receber a melhor conferência do planeta e que há um aumento startups do Brasil e criadas por mulheres.

Também Carlos Moedas está em palco e mostrou que Lisboa ganhou o título de Capital Europeia da Inovação. Agradeceu o apoio e mostrou que é possível a uma cidade de Portugal conseguir esta posição.

Luis Montenegro segue-se no palco e mostra que Lisboa, Portugal e todos os nossos cidadão sabem receber todos os que nos visitam. Mostrou a nossa história para mostrar como Portugal inovou ao longo dos séculos.

Anunciou que em 2025 Portugal terá o seu LLM, no nosso idioma e vocacionado para os cidadãos de Portugal. Para os alunos das nossas escolas, serão criado um tutor para acompanhar nos estudos.

O final deste evento dá abertura oficial da Web Summit foi o habitual momento em que é carregado o botão para marcar o momento. Todos os presentes tiveram a oportunidade de iniciar os 4 dias em que Lisboa é a capital tecnológica do planeta.