Vacina COVID-19 da Pfizer mostra potencial nos testes com humanos

A corrida ao desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus poderá ter já alguns laboratórios com resultados promissores. Segundo o que foi dado a conhecer, existe uma vacina para tratamento da COVID-19, desenvolvida pela empresa de biotecnologia alemã BioNTech e pela gigante farmacêutica norte-americana Pfizer, que mostrou grande potencial. A vacina foi bem tolerada em testes com humanos e trouxe uma nova esperança.

Apesar de alguns números começarem a mostrar um menor contágio na Europa, o mundo continua prostrado perante este vírus. A pandemia fez já meio milhão de mortos em mais de 10,5 milhões de pessoas infetadas.

Pfizer poderá estar bem posicionada na corrida à vacina contra a COVID-19

Conforme informação da Reuters, esta droga é uma das 17 testadas em seres humanos nesta corrida global frenética para encontrar uma vacina com a qual o mundo está a contar para acabar com uma pandemia. Assim, o tratamento potencial é o quarto medicamento COVID-19 em estágio inicial a ser promissor em testes em humanos. Além desta, existem também projetos que envolvem a Moderna, CanSino Biologics e Inovio Pharmaceuticals.

Apesar do foco ser as vidas humanas salvas, o mercado financeiro reage sempre com grande expectativa. Como tal, as ações da BioNTech subiram 4,6%, depois de subirem 19%, atingindo o nível mais alto em mais de três meses. As ações da Pfizer também subiram 4,4%, para 4,13 dólares.

Vacina BNT162b1 poderá ser a chave para libertar o mundo da pandemia?

Segundo a BioNTech, o teste de dose dupla do seu medicamento BNT162b1 em 24 voluntários saudáveis ​​mostrou que, após 28 dias, estes desenvolveram níveis mais altos de anticorpos COVID-19 do que os normalmente encontrados em pessoas infetadas.

A empresa referiu que a maior das duas doses – ambas administradas através de duas injeções com três semanas uma da outra – foi seguida por uma febre curta em três dos quatro participantes após a segunda toma.

Uma terceira dosagem, testada numa concentração mais alta num grupo separado, não foi repetida após a primeira toma ter provocado dores após ser administrada.

Estes primeiros resultados do teste mostram que a vacina produz atividade imunológica e causa uma forte resposta imunológica.

Explicou o co-fundador e CEO da BioNTech, Ugur Sahin.

Sahin disse que estão a ser preparados ensaios maiores para mostrar se isso se traduz em proteção contra uma infeção real.

Rever os resultados da vacina e esperara pelo regulador

Conforme sabemos, nenhuma vacina para combater a COVID-19 foi ainda aprovada para uso comercial. Uma análise do MIT, no ano passado, constatou que cerca de uma em cada três vacinas no primeiro estágio dos testes é aprovada posteriormente.

A BioNTech disse que os dados demonstram que o medicamento BNT162b1 pode ser administrado numa dose bem tolerada, com efeitos colaterais apenas temporários. Os testes em estágio inicial de vacinas em humanos são projetados para medir certos anticorpos e outros marcadores imunológicos no sangue como um indicador da prontidão do organismo para combater uma infeção que, em seguida, requer validação adicional.

A indústria farmacêutica está ansiosa para iniciar numa maior escala os testes de acompanhamento para ver como os participantes vacinados reagem a infeções reais por períodos mais longos.

A BioNTech e a Pfizer agora irão escolher a mais promissora das quatro vacinas experimentais. Esta será depois usada para um estudo maior que envolverá até 30.000 participantes saudáveis. Provavelmente, este novo estudo começará nos Estados Unidos e na Europa no final de julho, se receber a luz verde das entidades reguladores.

Milhões de doses serão fabricadas até final de 2020

Se, eventualmente, a vacina obtiver aprovação, as empresas estão a preparar até 100 milhões de doses até o final de 2020 e outras 1,2 mil milhões de doses até o final de 2021 em laboratórios na Alemanha e nos Estados Unidos.

Os resultados dos testes iniciais das três outras vacinas em potencial da BioNTech ainda não foram publicados. Segundo a farmacêutica, o manuscrito com os dados preliminares dos ensaios clínicos, lançados em abril e maio, está sob revisão dos pares para publicação numa revista científica.

