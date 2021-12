SpaceX quer capturar CO2 e a transformá-lo em combustível para foguetes

Há uns dias, demos-lhe a conhecer uma empresa canadense que pretende capturar o CO2 presente no ar, transformando-o em combustível para alimentar transportes. Para a empresa, esta era uma abordagem revolucionária. Contudo, agora, Elon Musk anunciou que a SpaceX também vai entrar por esse caminho.

O CEO da empresa espacial deu a conhecer planos para a captura de CO2, para, posteriormente, transformá-lo em combustível para foguetes.

Embora uma empresa do Canadá tenha anunciado planos semelhantes e, segundo ela, revolucionários, Elon Musk não ficou para trás e já anunciou a nova ousada e ambiciosa aventura da SpaceX. Mais uma vez, o CEO da empresa espacial deu as novidades através do Twitter.

A SpaceX está a iniciar um programa para tirar CO2 da atmosfera e transformá-lo em combustível para foguete.

Disse Elon Musk, num tweet.

De acordo com o CEO da SpaceX, o processo, que utilizará recursos in-situ, por forma a gerar o combustível, poderá ter importantes implicações numa transição interplanetária. Além disso, acrescentou que será um processo vantajoso para a exploração de Marte – recorde-se que Elon Musk pretende enviar humanos para o planeta vermelho, em breve.

Embora possa parecer uma abordagem rebuscada, de acordo com a Bloomberg, uma nova tecnologia chamada “captura direta de ar” poderia simplifica-la. Esta tem a capacidade de extrair toneladas de CO2 da atmosfera, e de o transformar numa fonte de combustível.

No início do ano, Elon Musk anunciou uma competição, cujo prémio rondava os 100 milhões de dólares, para a criação de tecnologias de remoção de dióxido de carbono da atmosfera. O objetivo da XPrize passava por encontrar formas para capturar, anualmente, mil toneladas de CO2, no sentido da "neutralidade do carbono".

Na altura, o CEO da SpaceX referiu que ainda demoraria algum tempo a descobrir qual a solução certa, “especialmente para descobrir qual é a melhor solução económica para a remoção de CO2”.

Leia também: