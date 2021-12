Log4Shell: ESET disponibiliza mapa com países em risco…

A vulnerabilidade zero-day, designada Log4Shell, recebeu a classificação máxima de 10 em gravidade pelo standard de avaliação de vulnerabilidades CVSS, e coloca potencialmente milhões de servidores em risco de exploração, incluindo serviços Amazon AWS, iCoud e Steam.

Veja o mapa de países com maior risco.

ESET: exploit Log4Shell lidera TOP de ameaças em Portugal

A ESET, líder global em cibersegurança, divulgou um mapa de países do mundo onde foram registadas tentativas de exploração da vulnerabilidade zero-day no Apache Log4j, uma framework de logging open-source baseada em Java.

Em Portugal, a telemetria da ESET regista que o exploit, designado Log4Shell e indexado com o código CVE-2021-44228, lidera neste momento o top de ameaças no território, com um nível de prevalência de 10,77 %.

A nível mundial, foram registadas centenas de milhares de tentativas de exploração do Log4j bloqueadas, com especial prevalência nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Turquia, Alemanha e Países Baixos.

Esta prevalência confirma a severidade do Log4Shell, que recebeu a classificação máxima de 10 em gravidade pelo standard de avaliação de vulnerabilidades Common Vulnerability Scoring System (CVSS).

O Log4Shell é uma vulnerabilidade do tipo remote code execution (RCE), ou seja, um ciberataque no qual o atacante pode executar comandos remotamente em servidores afetados. Isto significa que o atacante não necessita de acesso físico ao servidor para executar código arbitrário, que pode culminar no controlo total dos sistemas afetados e no roubo de dados sensíveis.

A deteção desta vulnerabilidade zero-day está a causar sérias preocupações com repercussões que vão muito além do setor da segurança. Entre os serviços com infraestrutura na Internet vulneráveis à vulnerabilidade zero-day no Apache Log4j estão serviços na cloud da Amazon, Apple, Steam, Tesla e Twitter.

O código proof of concept do exploit já está disponível online, assistindo-se agora a uma corrida entre hackers, que conduzem a monitorizações na Internet para explorar sistemas vulneráveis, administradores de segurança, que estão a atualizar os seus sistemas e implementar medidas de mitigação, e developers, que estão a auditar aplicações e bibliotecas de código por quaisquer dependências que possam incluir versões vulneráveis da biblioteca Log4j.

Leia também...