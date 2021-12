Investigadores desenvolveram uma bateria extensível e lavável

Uma equipa de investigadores desenvolveu aquela que poderá ser a primeira bateria extensível e lavável do mundo. Esta já sobreviveu a 39 lavagens e poderá desempenhar um papel crucial no crescimento dos dispositivos vestíveis.

Os criadores garantem que é à prova de danos e que a sua integridade está assegurada.

Investigadores da University of British Columbia (UBC) criaram o que poderá ser a primeira bateria do mundo que é simultaneamente extensível e lavável. Ou seja, de acordo com um comunicado, ela funcionará mesmo quando torcida ou estendida, atingindo o dobro do seu tamanho normal, e quando molhada.

Os dispositivos vestíveis são um grande mercado e as baterias extensíveis são essenciais para o seu desenvolvimento. No entanto, até agora, as baterias extensíveis não têm sido laváveis. Esta é uma adição essencial para que possam resistir às exigências da utilização diária.

Disse Ngoc Tan Nguyen, pós-doutorando na faculdade de ciências aplicadas da UBC.

Bateria extensível e lavável potencializará vestíveis

Para construir a bateria, os investigadores utilizaram compostos chave do componente, como zinco e dióxido de manganês, esmagaram-nos em pedaços, e introduziram-nos num plástico elástico. Posteriormente, pegaram em muitas dessas camadas ultrafinas de plástico e envolveram-nas dentro de um invólucro.

Sobre a escolha dos compostos chave para o desenvolvimento da bateria extensível e lavável, de acordo com o Interesting Engineering, os investigadores revelam que o zinco e o dióxido de manganês fornecem uma química mais segura do que as baterias de iões de lítio, que, por sua vez, podem produzir compostos tóxicos aquando de uma avaria.

Esta questão é, portanto, crucial nas baterias utilizadas nos dispositivos vestíveis, na medida em que serão usadas perto da pele e podem entrar em contacto quando se der uma avaria.

Por lhe adicionarem um revestimento hermético e impermeável, os investigadores garantem que é à prova de danos, assegurando a integridade da bateria. Até agora, esta sobreviveu intacta e completamente funcional, a 39 ciclos de lavagem, que foram efetuados em máquinas de lavar domésticas e comerciais.

