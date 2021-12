Falhas ao usar o WhatsApp no iPhone? Não está sozinho neste problema

Presente em muitas plataformas, o WhatsApp é hoje uma app e um serviço quase essencial aos utilizadores. É uma forma de comunicação universal e que pode ser usado a qualquer momento e em qualquer lugar.

Este serviço está agora a atravessar problemas no iPhone, com as queixas a começarem a acumular-se por toda a Internet. Não é um problema generalizado, mas começa a ganhar cada vez mais situações, ainda sem uma solução.

Um novo problema para o WhatsApp

Uma nova queixa está a surgir, vinda de utilizadores do iPhone, que estão a ter sérios problemas a usar o WhatsApp. Esta app no iOS está com um comportamento anormal e simplesmente deixa de funcionar, fechando-se durante a utilização.

Com este comportamento, os utilizadores deixam de poder enviar e receber mensagens, tendo de abrir a app de forma recorrente. Os relatos mostram que o WhatsApp simplesmente se fecha algum tempo após ser aberta pelo utilizador do iPhone.

App no iPhone deixou de funcionar

Não existiram atualizações recentes do WhatsApp na App Store, o que parece ilibar a app. Também a versão beta do WhatsApp, disponível através do TestFlight, está com um comportamento igual, sem qualquer razão. Este comportamento sugere que as falhas devem ser causadas por um problema com os servidores do Facebook.

Com base em relatos lançados, as falhas parecem afetar as apps do WhatsApp e do Business. Também as normais medidas para resolver problemas parecem não estar a funcionar. Remover e voltar a instalar o WhatsApp parece não ter nenhum impacto positivo nos problemas relatados.

Problema e falhas ainda sem solução

Com este cenário traçado, tudo aponta para que o problema esteja mesmo do lado do WhatsApp e dos seus servidores. Espera-se que muito em breve surja ou uma atualização das apps, ou que os problemas sejam resolvidos de forma remota.

Apesar de alguns utilizadores terem associado os problemas à atualização do iOS 15.2, o WhatsApp também está a ter as mesmas falhas com versões anteriores do SO do iPhone. O WhatsApp ainda não reconheceu esta questão.