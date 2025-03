Satélites que queimem metal sólido poderão um dia usar lixo espacial como combustível

A órbita da Terra está cheio de lixo. A título de curiosidade, desde o início da era espacial, já foram colocados em órbita mais de 20.000 satélites, e há planos para lançar milhares mais nos próximos anos. Apesar de muitos já terem sido incinerados ou terem caído no nosso planeta, existem ainda mais de 13 mil que lixo espacial e perigosos para a humanidade.

Sim, há mesmo muito lixo espacial. Alguns dos satélites colocados em órbita já se desintegraram na atmosfera ou caíram de volta à Terra, muitas vezes nos oceanos, mas mais de 13.000 continuam no espaço. Cerca de um quinto deles estão inativos, orbitando como lixo espacial. Nas últimas décadas, centenas de satélites desativados colidiram, gerando milhões de fragmentos de destroços.

Isto representa um risco constante de colisão para satélites ativos e para a Estação Espacial Internacional – um problema tão grave que diversas redes de vigilância ao redor do mundo monitorizam milhares de objetos maiores, permitindo manobras de desvio quando necessário.

A crescente ameaça dos detritos espaciais exige maior capacidade de manobra em órbita e a redução da quantidade de lixo. A startup britânica Magdrive afirma poder ajudar em ambas as frentes, através de um novo sistema de propulsão para naves espaciais, que será lançado ainda este ano e será alimentado por metal sólido.

Diz Mark Stokes, cofundador da Magdrive.

Ele afirma que o uso de um sistema de propulsão baseado em metal sólido pode tornar os satélites dez vezes mais manobráveis, ao mesmo tempo que reduz em dez vezes a massa dedicada à propulsão.

A Magdrive está a desenvolver três versões dos seus propulsores espaciais e, por funcionarem a metal sólido, poderão no futuro ser alimentados por lixo espacial recolhido diretamente em órbita, transformando um problema numa fonte de combustível.

Os satélites precisam de sistemas de propulsão por várias razões:

Atualmente, a maioria dos sistemas de propulsão de satélites são químicos ou elétricos, mas ambos têm desvantagens.

A propulsão química tem um impulso muito elevado, mas é pouco eficiente, como um carro que gasta muito combustível. Já os sistemas elétricos são o oposto: muito eficientes, mas com impulso muito baixo.

Explica Stokes.

Projetos ambiciosos como a mineração de asteroides, constelações de satélites e a construção de estações espaciais encontram-se limitados por essa necessidade de escolher entre potência e eficiência antes mesmo do lançamento.

Estamos a construir o primeiro sistema do género que combina o melhor dos dois mundos. É propulsão elétrica, mas com um impulso muito maior e uma redução significativa no volume e na massa.