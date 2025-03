Google Drive chega finalmente aos PCs Windows com SoC ARM

A Google tem desenvolvido as suas ferramentas para serem naturalmente universais e adaptadas a todas as plataformas. Isso tem sido visto no passado e ganha agora mais uma implementação. O Google Drive está finalmente disponível para os PCs Windows com SoC ARM, alargando a sua pegada e tornando-se ainda mais útil.

Google Drive chega aos PCs Windows com SoC ARM

Em setembro passado, foi tornado público que a Google estava a trazer o Google Drive para o Windows no Arm para que se pudesse usar este cliente de forma nativa sem precisar de emulação. Mais tarde, cerca de dois meses depois, a Google anunciou a primeira versão beta do Google Drive para Desktop para dispositivos Windows 11 Arm, como os equipados com processadores Snapdragon X.

Agora, a Google anunciou que o Google Drive para dispositivos Windows com SoC ARM está disponível para o público em geral. Tal como a versão beta, esta versão está apenas disponível para dispositivos com o Windows 11 com Microsoft WebView2. Esta capacidade é uma forma de execução que permite aos programadores incorporar conteúdo web em aplicações nativas.

A Google revela que os utilizadores beta existentes serão automaticamente atualizados para a versão estável. Estranhamente, a Google ainda não atualizou a informação de requisitos do sistema na página do Drive para Desktop. Afirma ainda que o Drive para Desktop está apenas disponível para as versões de 64 bits do Windows.

Ainda mais presente nas plataformas Microsoft

A versão estável do Drive para Desktop, disponível para todos os clientes do Google Workspace, foi prevista começar ontem, 24 de março de 2025. Depois, será implementada gradualmente ao longo dos próximos 15 dias para domínios de lançamento rápido e lançamento agendado.

O Windows on Arm teve os seus altos e baixos, especialmente quando se trata de compatibilidade e desempenho de aplicações. Mas com a chegada do Windows 11 ao Arm, tudo parece agora melhorar, oferecendo esta solução em mais uma plataforma, permitindo aos utilizador ter acesso a este serviço da Google e a tudo o que oferece.

Além disso, a Microsoft intensificou os seus desenvolvimentos, especialmente com os seus PCs Copilot+, como o recém-lançado Surface Pro 11 for Business. Melhorou o suporte de emulação e aumentando o desempenho. Assim, muitas aplicações populares como o Chrome, Adobe Illustrator e até aplicações menos populares como o Signal Messenger funcionam agora mais suavemente em dispositivos baseados em Arm.