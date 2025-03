BYD regista novo recorde de vendas em 2024 e ataca diretamente a Tesla

A BYD anunciou um novo marco histórico nas suas vendas anuais, batendo a sua concorrente direta, a Tesla, A marca revelou que colocou no mercado 4,3 milhões de veículos eletrificados (elétricos e híbridos) em 2024. Este volume representa um recorde para a empresa no seu segmento, alcançado-o num cenário de forte competição no mercado doméstico chinês e em muitos mais.

Apesar da intensa competição existente no mercado chinês, a BYD conseguiu consolidar a sua posição. Aqui há que destacar que no segmento específico de veículos totalmente elétricos, tenha ficado ligeiramente abaixo dos números alcançados pela sua principal concorrente norte-americana. A BYD vendeu 1,76 milhões de carros puramente elétricos, enquanto a Tesla reportou a entrega de 1,79 milhões de unidades no mesmo período.

Outras fabricantes chinesas também apresentaram resultados positivos em 2024, ultrapassando as suas metas de vendas. A Li Auto comercializou 500.000 veículos elétricos, a Leapmotor atingiu as 290.000 unidades vendidas e a Xiaomi alcançou a marca de 135.000.

Analistas do setor automóvel antecipam uma mudança significativa no mercado chinês já em 2025, com a previsão de que as vendas de veículos elétricos irão ultrapassar, pela primeira vez, as dos automóveis com motores de combustão interna.

Este marco será impulsionado, em parte, por medidas de apoio governamental. Falamos da atribuição de incentivos financeiros para a substituição de veículos a gasolina mais antigos por modelos eletrificados. Este será certamente um cenário positivo para as marcas, que vão aumentar as suas vendas globais.

Contudo, o cenário competitivo e a forte guerra de preços têm colocado pressão sobre diversas fabricantes. Isso leva algumas empresas a não atingirem os objetivos de vendas estabelecidos, apesar de terem registado crescimento. O mercado chinês de veículos elétricos tem passado por um processo de consolidação, com algumas empresas em fase inicial a enfrentarem dificuldades financeiras e outras a optarem por fusões e racionalizações operacionais.

O sucesso da indústria de veículos elétricos chinesa foi reconhecido publicamente. O Presidente Xi Jinping destacou o marco de mais de 10 milhões de unidades produzidas no último ano, sublinhando a relevância do setor para a economia do país.