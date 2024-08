Reino Unido lançou o seu primeiro satélite militar para captar imagens da superfície terrestre

O primeiro satélite militar do Reino Unido capaz de captar imagens e vídeos diurnos da superfície terrestre foi lançado com êxito para o espaço, na sexta-feira, dia 16 de agosto.

Denominado Tyche, o recém-lançado satélite do Reino Unido faz parte de um programa do Ministério da Defesa que visa apoiar operações militares, bem como a monitorização de catástrofes naturais e do ambiente, o desenvolvimento de informação cartográfica e o acompanhamento do impacto das alterações climáticas. O dispositivo funcionará na órbita baixa da Terra durante um período de cinco anos.

Segundo o Ministério da Defesa, citado pela Sky News, este lançamento é o primeiro passo de uma futura constelação de satélites que procurará reforçar as capacidades de informação, vigilância e reconhecimento do Reino Unido. Afinal, a guerra na Ucrânia demonstrou que a utilização do espaço é "crucial para as operações militares".

O Tyche fornecerá informações essenciais para as operações militares e apoiará tarefas mais vastas em todos os departamentos do governo.

Partilhou Maria Eagle, ministra dos contratos públicos e da indústria da defesa, explicando que "o Tyche mostra, também, o empenho do Reino Unido em apoiar a inovação no domínio da ciência e da tecnologia, estimulando o crescimento em todo o setor e apoiando a criação de empregos altamente qualificados no país".

Lançado a partir de um foguetão Falcon 9, da SpaceX, e com o tamanho aproximado de uma máquina de lavar roupa, o Tyche, de 150 kg, foi projetado e construído no Reino Unido por meio de um contrato de 22 milhões de libras atribuído à Surrey Satellites Technology Limited. Além disso, é o primeiro a ser totalmente detido pelo Ministério da Defesa britânico.

O lançamento bem-sucedido do Tyche demonstrou que o Comando Espacial do Reino Unido e os seus parceiros essenciais nos setores da defesa e da indústria podem levar rapidamente um conceito até à entrega de uma capacidade de satélite em órbita.

Congratulou o Major-General Paul Tedman, comandante espacial do Reino Unido, na sexta-feira, dizendo que "este é um dia fabuloso para o espaço britânico".