Radiação de Chernobyl deu superpoderes aos cães

Nos locais abandonados que rodeiam o local do desastre nuclear de Chernobyl, com radiação persistente, está a acontecer algo inesperado: os cães não estão apenas a sobreviver, estão a prosperar.

Apesar de Chernobyl ser inóspito, desde o maior acidente nuclear da história, que ocorreu na Ucrânia, 1986, o mundo animal tem permitido tirar conclusões curiosas.

Inicialmente, a vida selvagem sofreu, com os elevados níveis de radiação a causarem mutações genéticas, problemas de reprodução e um declínio acentuado das populações.

As aves e os pequenos mamíferos da zona foram particularmente afetados, e a vida aquática nos rios e lagos próximos sofreu, também, danos significativos.

Ao longo do tempo, contudo, a ausência de seres humanos na Zona de Exclusão de Chernobyl permitiu que a natureza recuperasse. Apesar de a radiação permanecer, a vida selvagem prosperou.

Em 2022, por exemplo, vimos como a rã preta sobrevivia à radiação, devido à sua melanina.

Agora, um novo estudo foca-se em duas comunidades caninas, que oferecem aos cientistas mais um vislumbre de como a vida pode adaptar-se. Segundo o investigador principal, Norman J. Kleiman, "de alguma forma, duas pequenas populações de cães conseguiram sobreviver naquele ambiente altamente tóxico".

Um grupo vive perto dos antigos reatores de Chernobyl, e o outro vive a cerca de 16 quilómetros, na cidade de Chernobyl.

Após o desastre nuclear, os residentes foram evacuados e, aqueles que tinham animais de estimação, nomeadamente cães, foram obrigados a deixá-los para trás.

Ao longo do tempo, estes animais foram vivendo à volta de aldeias abandonadas e perto da central nuclear de Chernobyl, muitas vezes dependendo de restos de trabalhadores e visitantes.

Os esforços para ajudar estes cães têm aumentado ao longo dos anos, com organizações a intervir para fornecer vacinas, cuidados médicos e até programas de adoção para dar a alguns deles uma oportunidade de uma nova vida fora da zona.

O estudo orientado por Norman J. Kleiman marca a primeira vez que os cientistas se debruçam sobre a composição genética dos cães vadios que vivem perto da central nuclear de Chernobyl.

Ao analisar o ADN dos cães, a equipa identificou 391 regiões anómalas nos seus genomas que diferiam entre os dois grupos. Segundo Matthew Breen, da NC State, podemos pensar "nestas regiões como marcadores, ou sinais, numa autoestrada". Ou seja, "identificam áreas dentro do genoma onde devemos olhar com mais atenção para os genes próximos".

Nesta fase, não podemos dizer com certeza que quaisquer alterações genéticas são uma resposta às exposições multigeracionais e complexas; temos muito mais trabalho a fazer para determinar se é esse o caso.

Esclareceu Matthew Breen.

Por sua vez, Megan Dillion, candidata a doutoramento e uma das principais autoras do estudo na NC State, disse que "a questão a que temos de responder agora é porque é que existem diferenças genéticas notáveis entre as duas populações de cães".

As diferenças devem-se apenas à deriva genética ou a fatores de stress ambiental únicos em cada local?

Esta investigação importa, porque tem implicações mais vastas, além do mundo canino. Afinal, este é uma espécie de modelo, com muito a ensinar sobre a saúde humana.

Ao determinar se as alterações genéticas que detetámos nestes cães são ou não a resposta do genoma canino às exposições que as populações enfrentaram, poderemos compreender como os cães sobreviveram num ambiente tão hostil e o que isso pode significar para qualquer população - animal ou humana - que sofra exposições semelhantes.