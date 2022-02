Queda dos satélites da Starlink registada em vídeo impressionante

Os satélites que a Starlink da SpaceX perdeu há uns dias rasgaram o céu de Porto Rico e o momento ficou eternizado num vídeo impressionante. Embora tenham sido avistados a olho nu, a empresa espacial garantiu que a queda não representou qualquer perigo para os objetos que se encontram no espaço nem para os humanos que estão na Terra.

Ora veja!

No início deste mês, depois de um evento solar conhecido como Ejeção de Massa Coronal, a atmosfera da Terra viveu uma tempestade que a aqueceu e promoveu um aumento exponencial da sua densidade. Conforme vimos aqui, este evento afetou 40 dos 49 satélites enviados pela SpaceX para a órbita da Terra, por forma a integrar a Starlink.

Agora, um vídeo captado pela Caribbean Astronomical Society, no dia 7 de fevereiro, foi publicado no The Weather Channel e mostra os satélites a rasgar o céu de Porto Rico. As imagens mostram os pedaços dos satélites da Starlink a formar uma chuva e a criar um rasto no céu.

Apesar de poderem ser facilmente confundidos com uma chuva de estrelas, Marco Langbroek, perito em órbitas dos satélites da Leiden University, nos Países Baixos, confirmou que o que foi avistado eram efetivamente destroços dos satélites da SpaceX.

Analisei a astrometria do evento visto de Porto Rico e confirmei que a inclinação orbital observada nos vídeos corresponde à inclinação de 53,2 graus do recente lançamento da Starlink.

Esclareceu o perito.

Assim como havia sido garantido pela SpaceX, a queda dos satélites, embora visível a olho nu, não representa qualquer problema para os humanos. Além de se tratar de objetos pequenos, todos os detritos gerados pelo incidente deverão arder na atmosfera, não contribuindo para o problema do lixo espacial.

Recorde-se que a NASA já demonstrou preocupação relativamente à quantidade de satélites que a SpaceX pretende instalar na órbita da Terra ao abrigo do projeto da Starlink.