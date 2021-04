Quanto tempo demoraria para um humano dar a volta à Lua?

Do ponto de vista da Terra, a Lua é pequena e desafia-nos a uns passeios para contemplar as estrelas e o mais azul dos planetas. Contudo, apesar de ser possível dar a volta a pé ao satélite, seria um pesadelo logístico.

Se fosse possível irmos até ao satélite natural, vestir um fato espacial e caminhar sobre o Regolito, quanto tempo demoraria a dar a volta à Lua?

É possível caminhar ou saltitar na Lua. Depois, mediante a força do caminhante, o tempo seria calculado tendo em conta a distância percorrida por dia. Não se poderia ir “a direito”, mas haveria forma de fazer uns desvios para evitar a topografia perigosa.

Segundo alguns cálculos, esta viagem ao redor da Lua pode levar mais de um ano, mas, na realidade, há muito mais desafios a serem superados.

A small step for man a giant leap for mankind

Nos anos dourados da corrida ao espaço, 12 humanos pisaram na superfície lunar. Todos estes astronautas fizeram parte das missões Apollo entre 1969 e 1972, de acordo com a NASA. Sim, foi um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade.

O momento foi filmado e transmitido em direto à Terra. Naquele momento o feito mostrou como era desafiador (e, aparentemente, divertido) andar – ou mais precisamente, saltar – na baixa gravidade da lua, que é um sexto da gravidade da Terra.

Apesar de parecer fácil, os movimentos eram lentos. No entanto, as investigações da NASA sugeriram que é possível aos humanos serem muito mais rápidos na Lua do que os astronautas da Apollo.

Qual seria a velocidade que um humano poderia caminhar na Lua?

Segundo a NASA, durante as missões Apollo, os astronautas saltaram pela superfície a uma velocidade casual de 2,2 km/h. A lentidão deveu-se sobretudo aos trajes espaciais que eram desajeitados e pressurizados, não foram projetados com a mobilidade em mente.

Se os “moonwalkers” usassem fatos mais elegantes, poderiam ter caminhado com mais facilidade e a um ritmo mais acelerado. Num estudo da NASA feito em 2014 a agência testou a velocidade com que os humanos podiam andar e correr em gravidade lunar simulada.

Os testes contaram com oito participantes (três dos quais eram astronautas) para usar um tapete a bordo de uma aeronave DC-9, que voou trajetórias parabólicas especiais na Terra para simular a gravidade na Lua durante 20 segundos de cada vez.

De acordo com os investigadores, os resultados mostraram que os participantes eram capazes de caminhar até 5 km/h antes de começar a correr. Portanto, não estamos só a falar de uma velocidade mais do que o dobro da velocidade de caminhada pelos astronautas da Apollo, mas também bastante próxima da velocidade média máxima de caminhada de 7,2 km/h na Terra.

Segundo a agência espacial, estas velocidades são possíveis quando os participantes caminham e balançam os braços livremente, de forma semelhante à forma como os humanos correm na Terra.

Esse movimento do pêndulo criou uma força para baixo, que compensou parcialmente a falta de gravidade.

Uma das razões pelas quais os astronautas da Apollo eram tão lentos na superfície lunar era porque eles não podiam fazer isso corretamente devido aos seus trajes grossos.

Em menos de 100 dias poderemos um dia dar a volta à Lua

Recorrendo assim a estas novas velocidades de caminhar na Lua, um ser humano levaria cerca de 91 dias para percorrer a circunferência da lua de 10.921 km.

Para contextualizar, se fosse aqui na Terra, precisaríamos de cerca de 334 dias, a caminhar sem parar (ou seja, sem parar para dormir ou comer), para cobrir os 40.075 km a esta velocidade, embora seja impossível fazer isso por causa dos oceanos.

Obviamente, não é possível andar sem parar por 91 dias, então a caminhada real ao redor da lua levaria muito mais tempo.