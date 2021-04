69% dos leitores nunca foram vítimas de burlas ou ataques informáticos

Atualmente tudo está à pequena e simples distância de um clique. E essa é então a magia do mundo online que a Internet nos possibilita. Mas, claro está, tudo tem as duas faces da moeda. Ou seja, esse facilitismo também origina mais rapidamente situações vulneráveis. Desta forma é fundamental que o utilizador esteja informado e atento para não cair nalguma fraude disfarçada de oportunidade.

Neste sentido, questionámos os nossos leitores sobre se já haviam sito vítimas de burlas ou ataques informáticos. Apenas 31% confirmou que sim, enquanto que a maioria negou já ter estado envolvida em situações deste géneros.

Alguma vez foi vítima de burla ou ataque informático?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.215 respostas obtidas.

De acordo com os resultados obtidos, a maioria dos nossos leitores, com 69% dos votos, afirma que nunca foi vítima de burlas ou de ataques informáticos (841 votos).

Por outro lado, 31% respondeu que já foi vítima de burlas ou ataques informáticos (374 votos). Ou seja, ainda há uma quantidade significativa de leitores que já se viram envolvidos em situações fraudulentas.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

No entanto, mesmo que a maioria nunca tenha passado por estas fraudes, é cada vez mais importante estarmos com ‘sete olhos’ para todas as situações que acontecem online. As burlas geralmente passam despercebidas pois aparecem disfarçadas de supostas oportunidades, questionários, ofertas, entre outros.

Então, se não participou, diga-nos então agora se já foi vítima de burlas ou de ataques informáticos.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Devem as empresas pagar as despesas (água, luz, Internet...) aos trabalhadores em teletrabalho? Sim.

