E se os continentes não existirem? A ciência está a desmontar o mapa do mundo

Sim, a tecnologia, o conhecimento, está a desmontar tudo aquilo que nos ensinaram na escola. Durante décadas aprendemos que o planeta Terra está dividido em continentes bem definidos. Mas a ciência está a questionar essa ideia.

De facto, há um grupo grande de especialistas que apresentou uma conclusão curiosa. Dizem que os continentes, tal como os conhecemos, podem não existir verdadeiramente.

O conceito de continente é mais cultural do que científico

A definição clássica aponta para “grandes massas de terra separadas por oceanos”. No entanto, essa ideia tem mais de convenção do que de rigor científico. Não existe um critério universal que determine o que é, ou não, um continente.

Na prática, diferentes países ensinam diferentes modelos. Uns falam em cinco continentes, outros seis ou sete. Isso acontece porque a divisão não é baseada apenas na geologia, mas também em fatores históricos, culturais e políticos.

Por exemplo, Europa e Ásia são frequentemente separadas, apesar de fazerem parte da mesma massa terrestre contínua, a Eurásia.

A geologia conta uma história diferente

Se olharmos para a Terra do ponto de vista científico, o conceito mais relevante não são os continentes, mas sim as placas tectónicas.

A crosta terrestre está dividida em várias placas que se movem lentamente ao longo de milhões de anos. São essas placas, e não os continentes, que definem a estrutura do planeta.

Além disso, existem apenas dois tipos principais de crosta:

Crosta continental, mais espessa

Crosta oceânica, mais fina

Ou seja, a divisão clássica em continentes não corresponde diretamente a uma realidade geológica clara.

Descobertas recentes complicam ainda mais o mapa

Um dos exemplos mais curiosos vem do Estreito de Davis, entre o Canadá e a Gronelândia. Investigadores identificaram ali uma formação geológica que pode ser considerada um “microcontinente”.

Este tipo de descoberta levanta uma questão óbvia, se ainda estamos a “descobrir continentes”, então o conceito está longe de ser sólido.

Há também casos como a Zelândia, um continente quase totalmente submerso, ou regiões que nunca foram verdadeiros blocos únicos, como a chamada Argolândia, que afinal era um conjunto de fragmentos.

Afinal, quantos continentes existem?

A resposta mais honesta é simples: depende.

Dependendo dos critérios utilizados, podemos ter:

4 continentes (América, Eurafrásia, Oceania e Antártida)

5, 6 ou 7 continentes, nos modelos mais comuns

E todos podem estar “certos”, porque não existe uma definição universal.

Uma construção humana útil… mas imperfeita

Na prática, os continentes funcionam como uma ferramenta de organização do mundo, tal como países ou regiões. São úteis para ensino, cultura e geopolítica, mas não representam uma divisão natural rigorosa do planeta.

Do ponto de vista científico, o planeta é melhor descrito como um sistema dinâmico de placas tectónicas em constante movimento, que já formaram supercontinentes como a Pangeia e voltarão a fazê-lo no futuro.

Conclusão

Segundo os cientistas, a ideia de continentes não está “errada”, mas também não é absoluta. É uma simplificação criada pelos humanos para entender um planeta muito mais complexo.

No fundo, a Terra não tem fronteiras naturais tão claras como os mapas sugerem. E isso diz mais sobre a forma como organizamos o conhecimento do que sobre o próprio planeta.