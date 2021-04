Perseverance encontrou uma rocha estranha em Marte e está a intrigar os cientistas

A NASA tem agora no solo de Marte um equipamento altamente tecnológico com mais mobilidade e, acima de tudo, com “outros olhos”. Depois do rover Perseverance pousar com sucesso em Marte no passado mês de fevereiro, a máquina tem estado a testar os seus dispositivos, mas sem perder o foco no que a levou lá. Em breve vai largar o helicóptero Ingenuity que dará uma nova dimensão à exploração marciana. Contudo, o rover tem “olhado em volta” e foi então que descobriu algo curioso.

Uma rocha em particular chamou a atenção de Perseverance, e a NASA diz que os seus cientistas estão intrigados com o aspeto e ainda não têm uma resposta.

Rover da NASA descobre uma pedra estranha

A imagem foi captada no final de março e tem um aspeto vidrado, perfurada e, no lugar onde se encontra, não tem relação aparente com o solo. Conforme podemos ver num tweet publicado pela conta oficial do Perseverance no Twitter, a NASA revela que disparou um laser na pedra para tentar perceber mais sobre a rocha.

Nesse mesmo tweet a agência espacial desafia os internautas a dar palpites sobre o que será e de onde virá a rocha.

Perseverance capta fotos incrivelmente nítidas

Na foto, que tem uma qualidade fantástica graças às câmaras de alta resolução embutidas no Perseverance, podemos ver a rocha no solo marciano. A cor do solo na foto varia de um castanho escuro claro a um bronze claro, com rochas menores espalhadas ao redor do objeto maior. Os buracos da rocha estão cobertos de poeira que se espalha pela superfície do planeta o ano todo, mas nada disso ajuda a explicar as suas origens.

Enquanto o helicóptero está a preparar-se, não posso deixar de verificar as rochas próximas. Este estranho [corpo] tem a minha equipa de ciência a negociar muitas hipóteses. Tem cerca de 15 cm de comprimento. Se olhar de perto, pode ver a linha de marcas de laser onde eu a atingi para saber mais.

Diz o tweet do rover, que fala na primeira pessoa.

Estas marcas de laser são visíveis no meio da rocha perto do lado direito da foto. Uma série de pequenos pontos podem ser vistos se aumentarmos o zoom. Conforme é referido, estas marcas artificiais, resultantes do disparo laser que o rover fez, servem para tentar descobrir indícios da sua composição.

A rocha parece bastante lisa e até brilhante em muitas áreas, apesar do facto de ter sido empoeirada pelo pó que existe na superfície do planeta. Numa resposta ao tweet, a NASA diz que tem algumas teorias.

A equipa formulou muitas hipóteses diferentes – será algo que saiu da rocha local? É um pedaço de Marte lançado na área de um evento de impacto extenso? É um meteorito? Ou alguma outra coisa?.

Apesar de ainda estar a dar os primeiros passos no planeta vermelho, este rover irá ajudar a NASA a encontrar muitos outros motivos de estudo que nos vão surpreender.

Seguir e epopeia do rover nas terras de Marte

Para os fãs da exploração espacial, são sempre indícios de que há muito no planeta que ainda se desconhece e que pode revelar uma realidade contrária àquela que efetivamente se pensa lá existir.

A agência espacial norte-americana tem atualmente vários robôs ao serviço, mas o Perseverance é o mais evoluído e com tecnologia de ponta.