Smartphones OnePlus que continuam a valer a pena em 2021

A OnePlus lançou há poucas semanas um dos mais poderosos smartphones Android, com câmaras desenvolvidas em parceria com a Hasselblad. A nova série OnePlus 9 marcará assim um novo momento na empresa, mas o passado ainda tem modelos que valem a pena.

Estes são então alguns dos smartphones OnePlus que estão disponíveis por preços muito justos face à sua qualidade e à posição que ocupam no mercado.

OnePlus 8

O OnePlus 8 vem equipado com um processador Snapdragon 865 e uma GPU Adreno 650, por isso, o excelente desempenho é garantido. Além disso, pode ser adquirido nas versões de 8 GB + 128 GB ou 12 GB + 256 GB.

Tem um ecrã Fluid AMOLED com uma taxa de atualização de 90 Hz e HDR10+ e tem 6,55″ com resolução FullHD+. Adicionalmente oferece proteção Corning Gorilla Glass 5.

Inclui três câmaras na traseira, uma de 48 MP com abertura f/1.8, a ultra grande angular é de 16 MP e a macro de 2 MP. Com estas câmaras é possível gravar vídeo em 4K a 60fps. Além disso, a câmara frontal é de 16 MP e grava a 1080p a 30 fps.

Por fim, a bateria tem capacidade de 4300 mAh e carrega a 30 W. Tem NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, altifalantes em stereo, sensor de impressões digitais no ecrã e Bluetooth 5.1.

O OnePlus 8 está disponível por cerca de 380€, utilizando o código de desconto 328FAST25. O envio é feito a partir de Espanha, estando garantida uma entrega rápida e não sujeita a taxas adicionais.

OnePlus Nord

O OnePlus Nord é também uma opção muito interessante, mas de gama média. Portanto, o processador é o Snapdragon 765G e tem um Adreno 620. Pode ser encontrado nas versões de 6 GB + 64 GB, 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB.

O ecrã de 6,44″ tem tecnologia Fluid AMOLED, oferece uma taxa de atualização de 90 Hz e HDR10+, com resolução FullHD+. Adicionalmente oferece proteção Corning Gorilla Glass 5.

Na traseira tem quatro câmaras, uma grande angular, outra ultra grande angular, a de profundidade e ainda a macro. Este módulo tem então 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP e grava a 4K a 30fps. A câmara frontal de 32 MP grava vídeo a 4K a 60 fps.

O Nord oferece uma bateria com capacidade de 4115 mAh e carrega a 30 W. Tem NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, sensor de impressões digitais ótico no ecrã e Bluetooth 5.1.

O OnePlus Nord está então disponível por cerca de 310€ com o código de desconto 328FAST25.

OnePlus Nord N10 5G

O OnePlus N10 é um dos mais acessíveis smartphones Android 5G. O seu processador é o Snapdragon 690 5G e está disponível numa única versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Neste caso, ao invés de um ecrã AMOLED temos um LCD de 6,49″, mas que também oferece taxa de atualização a 90Hz. Adicionalmente, tem uma resolução de 1080 x 2400 píxeis e oferece proteção Gorilla Glass 3.

As câmaras têm uma configuração semelhante às do Nord, no entanto, a de profundidade é de 2 MP. Assim temos câmaras de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP e grava a 4K a 30fps. A câmara frontal de 16 MP grava vídeo a 1080p a 60 fps.

Temos jack de áudio de 3,5mm, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 e sensor de impressões digitais na traseira. A bateria tem 4300 mAh e carrega a 30W.

O smartphone OnePlus N10 5G tem um preço de cerca de 180€, com o código 328FAST25.

OnePlus Nord N100

Por fim, o OnePlus Nord N100, um modelo lançado em outubro passado, é a opção mais acessível de todas e também a mais modesta. No entanto, para quem procura um smartphone por cerca de 100 €, este é um modelo a considerar.

O seu processador é um Snapdragon 460, tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Já o ecrã é de 6,52″ HD+ e tem proteção Gorilla Glass 3.

A câmara principal é de 13 MP e existe ainda uma de profundidade de 2 MP e uma marcro também de 2 MP. Além disso, a câmara grava a 1080p a 30 fps. Já a câmara frontal é de 8 MP e grava também a 1080p a 30 fps.

A destacar ainda há a uma enorme bateria de 5000 mAh que carrega a 18W, jack de áudio de 3,5 mm e altifalantes e stereo, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, mas não tem NFC.

O OnePlus N100 é o mais acessível, disponível por pouco mais de 105€ (código 328FAST12). Tal como acontece com todos os outros modelos, o envio está disponível a partir de armazém europeu, com entrega rápida e segura e garantia de 2 anos.

