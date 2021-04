E Porque Hoje é Sexta

Manhã tranquila bem nos confins de Trás-os-Montes.

O velho Prior estava em frente à igreja quando viu passar uma menina

de uns nove ou dez anos, pés descalços, franzina, meio subnutrida, ar

angelical, conduzindo uma meia dúzia de cabras. Era com esforço que a garotinha conseguia reunir as cabras e obrigá-las a caminhar.

O padre observava a cena. Começou a imaginar se aquilo não era um caso de exploração de trabalho infantil e foi conversar com a menina.

– Olá, minha querida. Como te chamas?

– Maria da Luz, Sr. Prior.

– O que vais fazer com essas cabras, Maria da Luz?

– Vou levá-las à quinta do Sr. Alcides para o bode as cobrir.

– Olha lá, Maria da Luz, o teu pai ou os teus irmãos mais velhos não

podiam fazer isso?

– Já fizeram Sr. Prior, mas não nasceu nada. Tem mesmo que ser um bode!