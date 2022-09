Ouça o som que a NASA gravou de meteoritos a bombardear a superfície de Marte

Quer fosse através de um filme ou da realidade, os humanos sempre se perguntaram como seria se uma rocha espacial significativa atingisse a Terra. Apesar de estarmos constantemente a ser atingidos, a verdade é que não é material suficientemente massivo para causar estrondo. No entanto, Marte, recebe bombardeamentos de magnitude audível. A sonda da NASA, InSight, captou, pela primeira vez, o som de meteoritos a colidir com a superfície de Marte.

Bom, o som é estranho, mas não surpreende, se pensarmos que é um som "de outro mundo".

O som de Marte a ser bombardeado

Acredite ou não, o material espacial está sempre a atingir o nosso planeta. Segundo a NASA, os cientistas estimam que 48,5 toneladas desse material atingem a Terra todos os dias. Muitas são poeiras, pequenos fragmentos de meteoritos, lixo espacial, e mesmo que sejam asteroides um pouco maiores, por norma têm sido consumidos pelo fogo quando atravessam a nossa atmosfera.

Raros são os que deixam um "boom" alto e estridente. Normalmente iluminam o céu. Mas no nosso vizinho planeta Marte, diz a NASA, os cientistas conseguiram "ouvir" como soa quando as rochas espaciais atingem um planeta.

O robô InSight da NASA tem vindo a estudar o interior de Marte desde que aterrou na superfície em 2018. Este sofisticado equipamento foi capaz de detetar ondas sísmicas de quatro rochas espaciais que atingiram o planeta em 2020 e 2021, marcando a primeira vez que tais ondas foram detetadas em Marte.

Os resultados dos investigadores foram publicados na revista Nature Geoscience, na segunda-feira.

Sim, este módulo terrestre também já teve "sorte". Isto porque quando uma rocha espacial atingiu Marte no dia 5 de setembro de 2021, a nave terráquea estava a uma distância entre 85 e 290 km da zona de impacto. A rocha quebrou-se em três pedaços antes de atingir a superfície. Portanto, poderia ter havido um "encontro imediato de grau grave" com o InSight.

Após esse impacto, o InSight, que tem um sismómetro a bordo, detetou os "tremores de Marte" e enviou os dados aos cientistas. Depois de registar o impacto, a NASA enviou o seu Mars Reconnaissance Orbiter, nave que orbita o planeta vermelho, para confirmar a localização e encontrou as crateras para os três pedaços de rocha espacial.

Após três anos de InSight à espera de detetar um impacto, estas crateras ficaram lindas.

Disse Ingrid Daubar, co-autora do jornal e cientista planetária da Universidade de Brown, numa declaração.

Observações posteriores encontraram o que o módulo terrestre InSight detetou como impactos em maio de 2020, fevereiro de 2021 e agosto de 2021.

Então, como soa quando um meteorito atinge Marte?

O módulo de aterragem não só detetou o impacto do meteorito, como também foi capaz de gravar o som do impacto do 5 de setembro de 2021. No clip de áudio do sismógrafo do InSight, é possível ouvir três "bloops", um para quando o meteorito entra na atmosfera de Marte, outro para quando se parte em pedaços e outro para quando atinge o planeta.

A atmosfera de Marte é 1% tão espessa como a da Terra, diz a NASA, pelo que os meteoritos dificilmente se desintegram antes do impacto.

O impacto, juntamente com os três outros ataques confirmados, criou "marterramotos" com uma magnitude inferior a 2,0.

Embora esta tenha sido a primeira vez que um ataque de meteoritos foi detetado, os investigadores interrogam-se porque não encontraram mais. Isto porque Marte está ao lado do principal cinturão de asteroides do nosso sistema solar, o que lhe dá uma maior probabilidade de ser atingido.

O lander InSight será desligado em breve devido à acumulação de poeira nos seus painéis solares. Funcionará até lá, mas a NASA estima que se desligará entre outubro e janeiro de 2023.

