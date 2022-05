Marte: robô InSight da NASA está a preparar-se para morrer

Um dos grandes problemas para os equipamentos que povoam o solo marciano é o pó que cobre tudo em Marte. Várias sondas e robôs já "perderam a vida" debaixo deste manto de poeiras que não permite que o sol alimente os painéis solares das máquinas. O robô da NASA, o InSight, está a ficar sem energia. Só um "milagre marciano" o poderá salvar.

Esta missão estará a despedir-se da Terra. Provavelmente atingiu os seus últimos meses de vida após mais de três anos de operações de superfície no planeta vermelho.

Uma morte (à fome) anunciada em Marte

Depois de no início deste mês o InSight ter detetado o maior sismo marciano, que registou uma magnitude de 5 "martemoto" - o maior sismo alguma vez detetado noutro planeta - os operadores da missão anunciaram que a acumulação de poeira nos painéis solares do robô está lentamente a matar o InSight de fome (de energia).

A menos que o dispositivo terrestre seja agraciado por um fortuito diabo de vento que sopre parte da sujidade dos painéis, o InSight terminará as suas operações científicas este verão e estará oficialmente morto no final do ano.

Temos estado muito ocupados em Marte durante os últimos três anos e meio. Temos vindo a obter alguns dados sem precedentes sobre o interior profundo de Marte, bem como sobre o seu clima e campos magnéticos.

Referiu disse Bruce Banerdt, investigador principal do InSight, no briefing.

O InSight é a primeira missão concebida para estudar o interior de Marte. A sua ação tirou partido de um sismómetro construído em França chamado Sismic Experiment for Interior Structure (SEIS). O SEIS detetou mais de 1.300 sismos marcianos desde que foi colocado na superfície do planeta, nos primeiros dias da missão.

Para além de lançar luz sobre a atividade geológica de Marte, o sismómetro abriu uma janela para as camadas subterrâneas de Marte, estudando como as ondas sísmicas passam através das suas características interiores.

A missão está também equipada com uma "toupeira" robótica de construção alemã, chamada o Heat Flow and Physical Properties Package (HP3), que se destinava a escavar até cinco metros na superfície marciana. Infelizmente, a toupeira não conseguiu ganhar qualquer tração na sujidade invulgarmente resistente no local de aterragem do InSight, e foi retirada após ter perfurado cerca de dois metros no solo.

Para além do SEIS e da HP3, a missão inclui um instrumento chamado Rotation and Interior Structure Experiment (RISE) que mediu a oscilação do Polo Norte de Marte à medida que o planeta orbita o Sol. Estes dados podem ser utilizados para descobrir informações sobre as características interiores do planeta.

Segundo a NASA, se apenas 25% dos painéis da InSight fossem varridos pelo vento, a sonda ganharia cerca de 1.000 watts-hora por sol – o suficiente para continuar a recolher ciência.

No entanto, no ritmo atual, a energia está a diminuir, os instrumentos não sísmicos do InSight raramente serão ativados após o final de maio.