Bandai Namco confirma LEGO Brawls para consolas

A Bandai Namco revelou na passada semana que LEGO Brawls se encontra a caminho das consolas.

Venham conhecer melhor, este jogo de ação caótica com o selo de qualidade da parceria entre a Bandai Namco e a LEGO.

A Bandai Namco anunciou recentemente que vai publicar o brawler multijogador LEGO Brawls, nas consolas de todo o mundo no final do verão de 2022, com possibilidade de reserva no retalho já disponíveis.

LEGO Brawls, desenvolvido pela Red Games, é um videojogo de disputa e altamente competitivo (e igualmente divertido) para toda a família, e vai chegar às consolas em todo o mundo, no próximo verão.

O jogo, anteriormente lançado como exclusivo Apple Arcade em 2019, é ​​o primeiro deste tipo e dá aos jogadores o controlo total de mini figuras personalizáveis ​​LEGO, num brawler multijogador com níveis inspirados em conjuntos icônicos de LEGO.

Tal como não poderia deixar de ser, dado se tratar de um jogo LEGO, LEGO Brawls permite aos jogadores uma tremenda quantidade e diversidade de opções de personalização para os seus avatares. Os jogadores poderão misturar e combinar tijolos LEGO oficiais e criar lutadores exclusivos e únicos, completos com loadouts personalizados e power-ups adaptados à preferência e estilo de jogo de cada jogador.

À medida que se avança no jogo os jogadores poderão ainda desbloquear mais mini figuras LEGO, poderes e emotes inspirados em conjuntos clássicos LEGO como Ninjago, por exemplo.

Os jogadores podem competir com tudo, desde baguetes e canhões de tartes e punhos de foguete. Com uma gama de modos multijogador, desafios únicos e condições de vitória, todos os membros da família podem juntar-se à diversão competitiva de quebrar os tijolos.

Os modos multijogador de LEGO Brawlls permitem um multiplayer local de até oito jogadores na Xbox e Switch, e até quatro jogadores na PlayStation. Por outro lado, existirão modos cooperativos que suportarão entre dois a quatro jogadores online.

LEGO Brawls será lançado na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X Xbox One e Nintendo Switch no final do verão de 2022.