Os estúdios LABEL THIS Studios anunciaram recentemente o seu próximo trabalho, The Gap. Trata-se de uma aventura de ficção que convida os jogadores a participarem numa viagem pela complexa teia de memórias que preenchem a mente humana e que muitas vezes são dilaceradas por doenças neurodegenerativa.

Venham conhecer melhor este thriller psicológico cujo potencial é enorme.

O pontapé de partida para The Gap é dado com as seguintes palavras: "Imagine que perdeu tudo. A sua família, a sua memória, a sua vida. Em quem poderia confiar? E... poderia confiar em si mesmo?"

É desta forma enigmática e profunda que os LABEL THIS Studios se lançam com The Gap, o seu próximo trabalho que será um thriller psicológico.

Trata-se de um jogo que conta a complicada história de Joshua Hayes, um neurocientista que procura desesperadamente a cura para uma doença hereditária. A sua família é afetada por uma doença genética rara que lentamente consome a personalidade, habilidade e sanidade de quem sofre dela.

O desespero e luta familiar é testemunhado através do reviver das memórias de Josuha. Tudo o que o rodeia respira e transpira memórias, tanto bons como maus momentos e alguns objetos acabam mesmo por funcionar como portões para o passado e levando-o a aceder a realidades paralelas e a redescobrir a sua vida.

Através da exploração dessas suas memórias mais intimas, Joshua vai mergulhando cada vez mais fundo na sua própria psi.

No entanto, nem tudo é simples e Joshua faz parte de um programa experimental que envolve o estudo do nosso sistema neural, pela parte de uma empresa gigante, a Neuraxis. Pelo caminho, Joshua vai ainda descobrir que algo se passa com a própria empresa.

Na esperança de desenlear a teia de memórias despoletadas ao longo dos dias, ele Joshua precisa de encontrar resposta para uma pergunta angustiante - poderá Joshua realmente confiar em si mesmo?

The Gap será lançado, ainda com data a anunciar, para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.