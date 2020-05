É verdade que já se falou e estudou muito sobre o aparecimento do novo coronavírus. Contudo, há ainda várias características que causam medo. A comunidade científica tem trabalhado arduamente para responder a às muitas questões que ainda estão sem resposta. Comparativamente ao início das investigações, onde os testes eram realizados apenas em laboratório, atualmente já é possível investigar sob cenários reais.

De acordo com a organização Mundial de Saúde (OMS), o “Vírus pode não se transmitir através de superfícies e objetos”.

OMS não tem ainda evidências conclusivas sobre o novo coronavírus

A notícia é muito boa, mas é preciso ter calma! De acordo com a OMS, não foram ainda encontradas evidências conclusivas que indiquem claramente que o vírus se pode transmitir através de superfícies e objetos. A organização salienta, no entanto, que a doença é transmitida, principalmente, através do contacto físico próximo.

A doença da Covid-19 é transmitida essencialmente através do contacto físico próximo e dos detritos respiratórios. No momento da publicação deste relatório não conseguimos relacionar conclusivamente o contágio através de superfícies

A conclusão teve como base o relatório mais recente da agência médica da ONU que refere não existirem evidências sobre o facto do novo coronavírus se espalhar através do contacto com uma superfície artificial, como maçanetas das portas ou teclados.

Apesar das conclusões do relatório, a OMS mantém as suas recomendações para a desinfeção de superfícies e objetos, sempre que possível e de forma a tranquilizar a população. A OMS recorda ainda que os testes iniciais foram realizados em laboratório e, nesse sentido, longe das condições e circunstâncias reais.

A organização de saúde não descarta ainda que as superfícies poderão conter outro tipo de vírus. Em Portugal a DGS mantém as orientações para o distanciamento social físico e menor contacto social, etiqueta respiratória e a constante lavagem de mãos.

Leia também…