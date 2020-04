NASA captou imagens impressionantes de umas faixas na superfície de Júpiter

Júpiter é um astro fantástico em vários aspetos, não só por ser o maior planeta do Sistema Solar. Ao longo dos tempos tem-se destacado pelas admiráveis cores da sua superfície. Aliás, as suas manchas são alvo de constante atenção, para verificar se este gigante gasoso está a mudar. Como tal, a sonda Juno da NASA fotografou recentemente umas faixas marcantes nas tumultuosas regiões norte do planeta.

Estas imagens foram captadas pela nave durante aproximação do planeta, no dia 17 de fevereiro deste ano.

NASA fotografa Júpiter e encontra faixas estranhas

A sonda da NASA, Juno, na sua passagem por Júpiter, no passado mês de fevereiro, detetou umas faixas interessantes. As imagens divulgadas pela agência espacial norte-americana mostram rastos longos e finos que percorrem o centro da imagem de cima para baixo. Estes são um elemento de destaque desta vista da região Norte do planeta.

Conforme refere a NASA, a sonda captou estas faixas desde a primeira aproximação do planeta em 2016. São camadas de névoa e os cientistas ainda não sabem exatamente do que são compostas ou como se formam.

Na imagem, captada a uma distância de mais de 25 mil quilómetros, é possível notar nuvens e tempestades rotativas. Além disso, aparecem a tais destacadas linhas de nebulosas, que percorrem toda a extensão do planeta.

Conforme referimos no início, este gigante gasoso, que se encontra a uma distância média da Terra de 628.000.000 Km, é alvo de muitas imagens. A NASA compila-as num site dedicado às captações de Juno. São imagens que vão catalogando as alterações das formas e cores do quinto planeta mais próximo do Sol.

