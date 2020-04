Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [122]

Cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 4 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

Cálculo de Download de Ficheiros da Internet

A app Cálculo de Download de Ficheiros da Internet foi desenvolvida para ajudar no cálculo aproximado de tempo de downloads de ficheiros da internet.

Este cálculo é feito consoante a velocidade da ligação e o tamanho do ficheiro que se vai fazer download, baseando-se ainda em estudos de cálculos pesquisados da Internet.

A app é da autoria do leitor Rafael Ferreira e está disponível para Android.

Android

s-tories / Crie histórias grátis

Esta aplicação permite-lhe criar histórias incríveis para as redes sociais Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, entre outros.

A app s-tories oferece mais de 100 modelos diferentes e diversos tipos de letras.

Finalizado o trabalho, pode exportar a storie com qualidade e as suas imagens serão depois guardadas na nuvem, para que, assim, as possa visualizar noutro dispositivo.

A app foi desenvolvida no âmbito do Projeto de Aptidão Profissional (PAP) no curso Profissional de Técnico de Multimédia na Escola Secundária Francisco Fernandes Lopes pelo estudante Joel Silva.

Está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Android

iOS

Rush Tap

O jogo Rush Tap tem como objetivo conseguir evitar os obstáculos e tentar chegar o mais longe possível.

Para isso deve evitar os picos, desviar-se das setas e apanhar ovos para desbloquear novos pássaros.

Para mais divertimento, o jogo dá-lhe mais de 12 pássaros diferentes que deve desbloquear.

A app é da autoria do leitor Nuno Baptista e está disponível gratuitamente para Android.

Rush Tap

Emoji Friends

Emoji Friends é um jogo em que o jogador tem que reunir o seu Emoji escolhido/favorito com seus amigos dentro da caixa.

Ajude o seu herói a navegar pelo terreno perigoso e a reunir-se com seus amigos Emoji! Escape dos perigosos picos e monstros, temporize os seus cliques e divirta-se a jogar.

O jogo tem 15 emojis diferentes para escolher e 15 níveis desafiadores únicos.

É fácil e simples de jogar, com uma dinâmica única, uma música cativante e também é adequado a crianças.

O jogo é da autoria de Rodrigo Graça e está disponível gratuitamente para Android.

Emoji Friends

O que acharam das aplicações desta semana?