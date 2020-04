Microsoft lança campanha promocional este mês de Abril

“Abril, descontos mil” parece ser o nome da campanha que a Microsoft lançou este mês para as suas consolas Xbox, respetivos acessórios e jogos.

Venham conhecer melhor esta promoção que faz com que Abril seja o Gamers Month…

O Gamers Month está de volta, totalmente dedicado aos fãs da Xbox e a Microsoft caprichou este mês para oferecer algumas promoções interessantes aos jogadores.

São variadas as promoções em destaque, indo desde descontos nas diversas consolas Xbox One, principais videojogos com a chancela Microsoft e até alguns dos principais acessórios para a consola. Estas promoções estão disponíveis desde 4 até 19 de abril na Microsoft Store, e até 19 de abril em parceiros aderentes.

Mas! Vamos conhecer os valores em questão:

Consolas Xbox Xbox One X – 499,99€, agora a 299,99€ ;

– 499,99€, agora a ; Xbox One S – 299,99€, agora a 249,99€ ;

– 299,99€, agora a ; Xbox One S All-Digital – 229,99€, agora a 179,99€ .

Jogos Alguns dos títulos mais emblemáticos dos últimos anos, oriundos da Xbox Game Studios, recebem uma promoção de Gamers Month, que é o mesmo que dizer, um desconto de até 40%. Eis os principais: Gears 5

Forza Horizon 4

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Contrladores e Xbox Games Pass Todos os Xbox Wireless Controllers (exceto os Xbox Wireless Controller da série Elite 1 e 2) encontram-se com descontos de até 15%. Adicionalmente, também o poderoso serviço Xbox Game Pass Ultimate, tem uma cerejinha à espera dos novos jogadores. A aquisição de uma licença de 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate terá como oferta os 3 meses posteriores.

Entretanto, na mais recente apresentação da Xbox sobre o estado da ‘nação’ foi anunciada uma nova fornada de títulos a caminho do Xbox Game Pass:

Alvastia Chronicles (Consola e PC)

Journey to the Savage Planet (Consola)

Overcooked! 2 (PC)

Football Manager 2020 (PC)

Mistover (PC)

Stranger Things 3: The Game (PC)

Foi ainda comunicado que ainda este mês, o serviço Xbox Game Pass vai chegar à Coreia do Sul e ao Japão.

Apesar de abril se prever um mês duro e de mais isolamento social devido ao Covid-19, estas novidades poderão fazer a sua quota-parte para minorar os danos.