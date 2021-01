Hubble capta imagens incríveis de colisões de galáxias

No final do ano, mostramos-lhe uma compilação de fotografias captadas pelo Hubble e consideradas, pela Forbes, como as melhores do telescópio.

Agora, mostramos-lhe seis imagens dadas a conhecer pela NASA que mostram colisões e fusões de galáxias captadas pelo Telescópio Espacial Hubble.

Hubble: Imagens impressionantes da colisão de galáxias

Os astrónomos têm realmente muita sorte, se pensarmos que, em primeira mão, têm acesso a imagens absolutamente inacreditáveis de eventos espaciais. Apesar de não ser na primeira fila, podemos vê-las, quando divulgadas, e ficar impressionados também.

Esta semana, uma equipa de astrónomos que trabalha no Telescópio Espacial Hubble da NASA e na Agência Espacial Europeia publicou seis imagens que mostram a fusão brilhante de galáxias. Aliás, quando as galáxias colidem, tendem a parecer distorcidas e estranhas.

Conforme divulgado, as imagens das colisões fazem parte do inquérito Hubble Imaging Probe of Extreme Environments and Clusters (HiPEEC), que serve para compreender melhor a formação de estrelas em lugares cósmicos selvagens.

Isto, porque, em locais como este, surgem densos aglomerados de estrelas que se formam a partir de galáxias que se fundem. Ora, além de serem especialmente brilhantes, deixam evidências de colisões cósmicas de longa data.

É durante os raros eventos de fusão que as galáxias sofrem mudanças dramáticas na sua aparência e no seu conteúdo estelar. Estes sistemas são excelentes laboratórios para rastrear a formação de aglomerados de estrelas em condições físicas extremas.

Escreveram os astrónomos do Telescópio Espacial Hubble.

Fique com as imagens abaixo:

