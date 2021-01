Revelation Games revelam Eden Remains: Arrival

Os estúdios da Revelation Games anunciaram Eden Remains: Arrival, um jogo de ficção cientifica no qual o jogador vai investigar um sinal de pedido de ajuda numas instalações remotas.

O jogo, que será um survival futurista parece ter todo o potencial. Venham ver…

Os estúdios da Revelation Games anunciaram que se encontram a trabalhar em Eden Remains: Arrival, um shooter futurista no qual a Humanidade viu-se obrigada a conquistar o cosmos.

Passaram mais de 50 anos desde que um astroide destruiu o planeta natal da humanidade. A Eden Initiative foi o primeiro esforço de recolonização. Agora, terá de descobrir o que resta.

O jogador faz parte de uma unidade de forças especiais (uma espécie de Space Marine) que é enviado para o planeta Eden, de onde surgiu um misterioso pedido de ajuda.

No entanto, as coisas começam a correr mal logo desde a sua chegada. A nave onde segue é atingida e despenha-se na superfície do planeta e é assim que começa a nossa aventura.

Com uma jogabilidade na primeira pessoa, o jogador terá de se aventurar pelo planeta que, apesar de belo, também se demonstra ser um ambiente hostil. O jogador terá de arranjar forma de sobreviver às adversidades que vai encontrando, e que incluem contacto com seres nativos, e tentar encontrar as instalações de onde o pedido de ajuda provém para restabelecer as comunicações e pedir, ele próprio, ajuda.

Enquanto investiga Eden, o jogador será confrontado com uma história misteriosa acerca do próprio planeta e acerca do que se passou de errado e que originou o pedido de ajuda.

O jogo, apresenta uma perspetiva na primeira pessoa e acrescenta ao cenário futurista uma camada densa de mistério e perigo iminente, enquanto o jogador vai revelando as origens deste planeta antigo.

Eden Remains: Arrival será lançado para PC.