Worms de regresso e em dose dupla com dois novos jogos para 2027

A icónica série Worms está prestes a regressar e... logo em dose dupla. Isto pois a Team17 anunciou recentemente dois novos jogos para 2027. Venham conhecer mais.

Depois de mais de três décadas a lançar o caos nos videojogos, a icónica série Worms prepara-se para um regresso em grande. A Team17 confirmou que estão atualmente em desenvolvimento dois novos títulos da franquia, ambos a cargo da Absolutely Games, estúdio conhecido por Classified: France '44. A grande novidade chama-se Worms: Galactic Tactics, mas os fãs mais nostálgicos também têm motivos para celebrar, já que um novo jogo clássico de Worms está igualmente a caminho.

Uma nova direção para a série

Desde a sua estreia no longínquo ano de 1995, que Worms se tornou como uma das sagas mais reconhecidas dos videojogos, graças às suas batalhas por turnos, ao humor irreverente e às armas absolutamente absurdas, como a lendária Holy Hand Grenade, a explosiva Sheep Bomb ou o infame Concrete Donkey. Agora, a série prepara-se para dar um passo ousado em direção a novos territórios.

Em Worms: Galactic Tactics, os jogadores serão lançados para o Galactic Gauntlet, uma competição intergaláctica organizada pelo extravagante e egocêntrico Imperador Flugg. A missão passa por formar uma equipa de três minhocas e enfrentar adversários cada vez mais perigosos numa combinação de estratégia por turnos, arenas tridimensionais destrutíveis e mecânicas roguelike.

Estratégia, destruição e muita rejogabilidade

De acordo com a informação divulgada no site oficial, Worms: Galactic Tactics mantém toda a identidade que tornou a série famosa, mas acrescenta novas camadas estratégicas. Cada combate permite ganhar melhorias e modificadores para armas e equipamentos, criando combinações cada vez mais poderosas e imprevisíveis.

Além do arsenal clássico, os jogadores terão acesso a novas ferramentas destrutivas e poderão personalizar profundamente a forma como combatem. Entre bazucas melhoradas, ataques incendiários, escudos defensivos e versões cósmicas de algumas das armas mais famosas da série, cada partida promete ser diferente da anterior. O sistema de progressão permanente também incentiva múltiplas tentativas, uma característica típica dos jogos roguelike.

Outro dos elementos de destaque será a utilização de campos de batalha totalmente destrutíveis em 3D, permitindo derrubar estruturas, alterar completamente o terreno e usar o ambiente de forma estratégica para eliminar adversários ou criar oportunidades de ataque.

O regresso das minhocas clássicas

Apesar da aposta na inovação, a Team17 não esqueceu os jogadores que cresceram com a fórmula tradicional da saga. O estúdio confirmou que está também a desenvolver um segundo projeto chamado simplesmente Worms, descrito como uma abordagem moderna à experiência clássica que conquistou milhões de fãs ao longo dos últimos 30 anos.

Por enquanto, os detalhes sobre este segundo título permanecem escassos, mas a promessa de recuperar a essência das batalhas por turnos entre equipas de minhocas já está a despertar a curiosidade da comunidade.

Um futuro promissor para uma série histórica

A aposta simultânea em inovação e tradição demonstra a confiança da Team17 numa das suas propriedades mais emblemáticas. Enquanto Worms: Galactic Tactics procura atrair uma nova geração de jogadores através de mecânicas modernas e elementos roguelike, o futuro Worms clássico pretende preservar a fórmula que transformou a série num fenómeno global.

Com lançamento previsto para PC e consolas em 2027, Worms: Galactic Tactics marca o início de uma nova era para a franquia. E, para os fãs das pequenas minhocas guerreiras, isso significa apenas uma coisa: mais explosões, mais destruição e muitas gargalhadas nos próximos anos.