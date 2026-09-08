Regresso às aulas: a que horas devem as crianças ir para a cama?

Com o regresso às aulas, chega também o momento de recuperar os horários de sono. Mas a que horas devem os mais novos deitar-se? A resposta depende da idade e da hora de acordar. E a ciência mostra que levar o telemóvel para a cama pode complicar estas contas.

Entre preparar a mochila, organizar os transportes e acertar as atividades extracurriculares, há uma parte da rotina escolar que merece atenção: o descanso. Para definir a hora de deitar, é necessário começar pelo despertador e garantir tempo suficiente para dormir.

As recomendações científicas estabelecem intervalos de sono por idade. Contudo, há um detalhe importante: o tempo passado na cama não corresponde necessariamente ao tempo de sono.

Regresso às aulas: quantas horas devem dormir crianças e adolescentes?

Segundo a Academia Americana de Medicina do Sono (AASM), estas são as durações recomendadas para crianças e adolescentes saudáveis:

Idade Horas de sono por cada 24 horas 1 a 2 anos 11 a 14 horas, incluindo sestas 3 a 5 anos 10 a 13 horas, incluindo sestas 6 a 12 anos 9 a 12 horas 13 a 18 anos 8 a 10 horas

Embora o consenso tenha sido publicado em 2016, estes intervalos continuam a ser uma referência. As recomendações atualmente mantêm os mesmos valores para crianças, considerando os 13 aos 17 anos na categoria dos adolescentes.

Dormir regularmente o suficiente está associado a melhor atenção, memória, aprendizagem e regulação emocional. As necessidades individuais variam, pelo que o valor mínimo de cada intervalo não deve ser tratado como o objetivo para todas as crianças.

O despertador toca às 07h00? Veja como calcular

O cálculo começa por escolher uma duração de sono adequada às necessidades da criança, dentro do intervalo recomendado. Depois, basta contar para trás a partir da hora de acordar.

A tabela seguinte apresenta exemplos práticos, e não horários obrigatórios para cada idade:

Exemplo Duração de sono considerada Hora de adormecer para acordar às 07h00 Criança de 4 anos, com uma sesta de 1 hora 10 horas à noite e 1 hora de sesta 21h00 Criança de 8 anos 10 horas à noite 21h00 Adolescente de 15 anos 9 horas à noite 22h00

A hora indicada é para estar a dormir. Se a criança demora habitualmente 20 minutos a adormecer, esse período tem de ser acrescentado ao tempo reservado para o descanso.

Nos mais pequenos, também é necessário contabilizar as sestas. Uma criança que precisa de 11 horas de sono e dorme uma hora durante o dia poderá completar as restantes dez horas durante a noite.

Em Portugal, alunos do 12.º ano dormem menos de sete horas por noite

Segundo o relatório Saúde Psicológica e Bem-estar 2024, da DGEEC, cerca de 43% dos alunos inquiridos, do 5.º ao 12.º ano, referem dormir menos de oito horas por noite durante a semana.

As diferenças entre anos de escolaridade são expressivas. Enquanto os alunos do 5.º ano dormem, em média, cerca de oito horas e quatro minutos, os do 12.º ano ficam pelas seis horas e 51 minutos, de acordo com a comparação apresentada no relatório. Este último valor fica abaixo das oito a dez horas recomendadas para adolescentes.

Os dados baseiam-se nas respostas dos próprios alunos e avaliam a duração do sono, não diretamente o cansaço durante o dia. Ainda assim, revelam que muitos dos estudantes inquiridos dormem menos do que o recomendado e que os alunos dos anos mais avançados apresentam períodos de descanso mais curtos.

Levar o smartphone para a cama pode reduzir o sono

A tecnologia também entra nesta equação. Um estudo publicado na revista JAMA Pediatrics, acompanhou 79 jovens entre os 11 e os 14 anos para perceber a relação entre o uso de ecrãs e o descanso.

Os investigadores utilizaram câmaras para registar as atividades nos dispositivos e sensores de pulso para avaliar o sono. O resultado trouxe uma distinção relevante: utilizar ecrãs nas duas horas anteriores a deitar não esteve associado à maioria das medidas de sono avaliadas, mas usar dispositivos já na cama esteve associado a menos sono.

A associação foi particularmente evidente em atividades interativas, como videojogos, e na utilização de várias atividades em simultâneo. Por cada dez minutos adicionais de uso interativo de ecrãs na cama, os investigadores observaram cerca de nove minutos a menos de sono.

Trata-se de um estudo observacional com uma amostra pequena. Não demonstra causalidade nem significa que todas as crianças percam exatamente esse tempo de descanso. Ainda assim, reforça a importância de prestar atenção ao uso do telemóvel depois de deitar.

Regresso às aulas: como preparar uma rotina que ajude a dormir?

As orientações recomendam manter horários regulares e criar condições favoráveis ao descanso. Algumas medidas podem ser aplicadas desde já:

Definir horas consistentes para deitar e acordar , incluindo ao fim de semana.

, incluindo ao fim de semana. Desligar os dispositivos eletrónicos pelo menos 30 minutos antes de deitar.

Manter o quarto tranquilo, confortável e fresco.

Evitar cafeína durante a tarde e a noite.

Praticar exercício físico regularmente.

A qualidade também conta. Dificuldades persistentes em adormecer, despertares frequentes ou cansaço apesar de dormir o suficiente justificam conversar com um profissional de saúde.

Ao organizar o regresso às aulas, vale a pena começar pela hora de acordar e reservar o descanso necessário. Depois, há uma rotina que pode ajudar: deixar o smartphone a carregar fora do alcance da cama.