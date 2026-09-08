AMD apresenta computador pessoal capaz de executar IA com um bilião de parâmetros

Enquanto a corrida da inteligência artificial (IA) continua dominada pelos gigantes da nuvem, a AMD decidiu mudar as regras do jogo. Na feira tecnológica IFA, em Berlim, a fabricante norte-americana apresentou a Threadripper Halo Station, um verdadeiro "supercomputador pessoal" capaz de processar modelos de IA com mais de um bilião de parâmetros.

AMD avança na nova era de computação local

Durante a prestigiada feira tecnológica IFA, em Berlim, a fabricante norte-americana surpreendeu a indústria ao apresentar a Threadripper Halo Station. Este equipamento, apelidado pela própria marca de "supercomputador pessoal", foi concebido especificamente para responder às exigências brutais das cargas de trabalho de IA moderna.

No coração deste colosso tecnológico encontram-se especificações que rivalizam com servidores corporativos. A máquina vem equipada com até dois terabytes de memória do sistema, uns impressionantes 576 gigabytes de memória de alta largura de banda (HBM3E) e 96 núcleos de processamento Threadripper Pro.

O conjunto é complementado por dois aceleradores de centro de dados MI350P e por um avançado sistema de arrefecimento líquido.

Durante a demonstração, a AMD provou a capacidade do hardware ao gerar um simulador de voo tridimensional completo a partir de uma única instrução de texto, evidenciando o poder de executar modelos com mais de um bilião de parâmetros.

A batalha contra a Nvidia e os custos da nuvem

Embora o preço final ainda não tenha sido anunciado oficialmente, estima-se que a Threadripper Halo Station possa ultrapassar os 100 mil euros, posicionando-se como um investimento direcionado a empresas e instituições de investigação.

O seu principal rival é o Nvidia DGX Station, contudo a proposta da AMD destaca-se por oferecer o triplo da capacidade de memória.

Esta autonomia local permite que as organizações evitem a dependência e os custos crescentes dos serviços de computação em nuvem, garantindo uma maior privacidade e redução de custos operacionais.

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