Conferência no Porto debate confiança digital como fator de competitividade

A Casa da Música, no Porto, acolhe no próximo dia 22 de setembro a conferência «Cibersegurança & Competitividade Económica na Era da AI». O encontro, de um dia, propõe-se debater a forma como a confiança digital e a cibersegurança se transformaram em alavancas de competitividade para as empresas e para a economia portuguesa.

Conferência: debate da Cibersegurança e da Competitividade na era da Inteligência Artificial

A iniciativa surge num momento de ajustamento regulatório para o tecido empresarial nacional. Depois da entrada em vigor do novo Regime Jurídico da Cibersegurança, que transpôs a diretiva europeia NIS2, o crescimento exponencial da adoção da inteligência artificial acelerou as regras de transparência do AI Act, que estão em vigor desde 2 de agosto, e o Digital Omnibus, que foi adiado para dezembro de 2027.

Neste contexto de exigências crescentes, que envolvem toda a hierarquia e cadeia de decisão das organizações públicas e privadas, esta conferência pretende debater a relação da Cibersegurança e da Competitividade na era da Inteligência Artificial, e a capacidade de encontrarmos um ponto de equilíbrio para transformar uma necessidade inolvidável num factor de diferenciação e competitividade para as organizações públicas e privadas portuguesas.

Vão participar na conferência um relevante leque de oradores confirmados, como o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, a Embaixadora da Ucrânia, o Presidente do Banco de Fomento, o Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, os Bastonários da Ordem dos Economistas e da Ordem dos Advogados e representantes da Polícia Judiciária, do SIRP e do CNCS.

Pode ver aqui todos os participantes.

A conferência conta, ainda, com a realização de três workshops sobre Governação e regulação da Inteligência Artificial: como preparar a empresa para o AI Act, Cibersegurança para autarquias e Cibersegurança para indústria e distribuição.

Esta conferência é uma iniciativa conjunta da Ordem dos Economistas, da Ordem dos Advogados, da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social e da APECYS – Associação para a Promoção do Ecossistema Digital Sustentável, e que tem o apoio da Câmara Municipal do Porto, da Porto Digital e da Administração do Porto de Leixões.

A entrada é gratuita, sujeita a registo.

Cibersegurança & Competitividade Económica na Era da AI