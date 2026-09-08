AMALIA entra numa nova fase: IA portuguesa ganha capacidades de texto, voz e imagem

A inteligência artificial desenvolvida em Portugal vai entrar numa nova fase. O Conselho de Ministros aprovou a segunda etapa do desenvolvimento do AMALIA, o modelo nacional de inteligência artificial, que passa a contar com novas capacidades para trabalhar com texto, voz e imagem.

O projeto representa um investimento de 1,8 milhões de euros, totalmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através da iniciativa Recuperar Portugal.

AMALIA quer aproximar a IA dos serviços públicos

Nesta nova fase, o objetivo passa por levar o AMALIA mais longe e aumentar as suas capacidades, permitindo-lhe lidar com diferentes tipos de informação e interagir de forma mais abrangente com os utilizadores.

A aposta em texto, voz e imagem pretende criar uma tecnologia mais versátil e preparada para responder a diferentes necessidades, nomeadamente no contexto dos serviços públicos.

A iniciativa insere-se na estratégia nacional de desenvolvimento de competências e infraestruturas de inteligência artificial, procurando garantir que Portugal dispõe de tecnologia própria nesta área e reduzir a dependência de soluções desenvolvidas por grandes empresas internacionais.

Um modelo de IA desenvolvido em Portugal

O AMALIA pretende afirmar-se como uma das principais iniciativas portuguesas na área da inteligência artificial, permitindo explorar aplicações adaptadas às necessidades nacionais.

A segunda fase representa, assim, um passo importante na evolução do projeto, com a introdução de capacidades multimodais que permitem trabalhar não apenas com texto, mas também com voz e conteúdos visuais.

Com um financiamento de 1,8 milhões de euros através do PRR, o projeto pretende aproximar a inteligência artificial dos cidadãos e da Administração Pública, abrindo caminho a novos serviços e aplicações baseados em IA desenvolvida em Portugal.

A evolução do AMALIA poderá também contribuir para reforçar o ecossistema nacional de inteligência artificial, criando conhecimento e competências que poderão ser aplicados em diferentes áreas da sociedade e da economia