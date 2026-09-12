Breakaway Hockey League quer levar o hóquei competitivo de volta ao PC

Durante anos, os fãs de hóquei no PC ficaram praticamente sem alternativas para desfrutar de uma experiência moderna e competitiva. Agora, os estúdios Raccoon Logic pretendem mudar esse cenário com Breakaway Hockey League.

Os estúdios Raccoon Logic, responsáveis por Journey to the Savage Planet, preparam-se para lançar Breakaway Hockey League, um jogo que coloca duas equipas de quatro jogadores frente a frente em partidas rápidas e intensas de hoquei no gelo.

O jogo foi revelado durante o Future Games Show na Gamescom 2026 e está a ser desenvolvido de raiz para PC. A proposta é simples de explicar, mas ambiciosa na execução: cada jogador controla apenas um atleta e tem de trabalhar em equipa para conseguir levar a sua formação à vitória.

Ao contrário de uma experiência tradicional de hóquei em que controlamos toda a equipa, aqui cada jogador terá responsabilidade direta sobre o seu patinador. Cada movimento conta, desde a forma como se desloca pelo gelo até aos passes, fintas, remates e cargas físicas.

Cinco minutos de hóquei a alta velocidade

Uma das apostas mais claras da Raccoon Logic está na duração das partidas. Cada encontro terá apenas cinco minutos, o que significa que não haverá muito tempo para pensar antes de agir.

A velocidade será, por isso, essencial. Os jogadores terão de saber quando acelerar, procurar espaços, passar o disco ou arriscar um remate. Ao mesmo tempo, será necessário perceber quando recuar para ajudar a defesa ou pressionar o adversário.

O estúdio pretende que cada partida seja capaz de produzir aqueles momentos que normalmente ficam na memória dos jogadores: uma fuga isolada para a baliza, uma defesa decisiva, uma carga particularmente violenta ou um golo marcado nos últimos segundos.

A física do disco terá também um papel importante. Ressaltos, desvios e outras situações imprevisíveis poderão alterar o rumo de uma jogada, obrigando os jogadores a reagir rapidamente em vez de dependerem apenas de movimentos previamente definidos.

E quando os cinco minutos terminarem? Se as equipas estiverem empatadas, haverá prolongamento e, caso seja necessário, uma disputa de grandes penalidades para determinar o vencedor.

A habilidade será mais importante do que as estatísticas

A Raccoon Logic quer que Breakaway Hockey League seja acessível para quem simplesmente gosta de hóquei, mas suficientemente exigente para quem procura uma experiência competitiva.

A diferença deverá estar nas mãos do jogador. Não serão apenas os atributos de um determinado atleta a decidir uma jogada: será necessário dominar a patinagem, o posicionamento, os passes, os remates e o contacto físico.

Essa abordagem aproxima Breakaway Hockey League de outros jogos competitivos modernos, onde conhecer profundamente as mecânicas pode fazer a diferença entre uma vitória e uma derrota.

Também será possível desenvolver diferentes estilos de jogo. Alguns jogadores poderão assumir um papel mais ofensivo, enquanto outros poderão concentrar-se na defesa, na criação de oportunidades ou no jogo físico. O guarda-redes terá, naturalmente, uma responsabilidade particularmente importante, sobretudo quando uma partida estiver a ser decidida nos segundos finais.

Um jogo pensado para jogar em equipa

Apesar de cada jogador controlar apenas um elemento da formação, o trabalho de equipa será fundamental.

Não será suficiente ter quatro jogadores individualmente habilidosos. Será necessário comunicar, ocupar corretamente os espaços e perceber quando passar o disco ou procurar uma oportunidade individual.

É precisamente aqui que a Raccoon Logic pretende encontrar o equilíbrio entre acessibilidade e profundidade. A ideia é que seja possível entrar rapidamente numa partida e começar a jogar, mas que dominar verdadeiramente Breakaway Hockey League exija tempo e prática.

O jogo terá ainda uma componente competitiva, com rankings e competição baseada na habilidade dos jogadores. Para quem gosta de transformar cada partida numa oportunidade para subir na classificação, haverá, portanto, razões para continuar a regressar ao gelo.

A comunidade vai ajudar a construir o jogo

Outro dos aspetos interessantes de Breakaway Hockey League está na própria forma como o jogo será desenvolvido.

A Raccoon Logic pretende trabalhar de forma aberta com a comunidade, realizando testes Alpha e Beta regulares antes do lançamento em Early Access. O feedback dos jogadores será utilizado para ajustar mecânicas, corrigir problemas e decidir quais os elementos que deverão continuar a ser desenvolvidos.

É uma abordagem que poderá ser particularmente importante num jogo competitivo. O equilíbrio entre as diferentes posições, a física do disco, a patinagem e o sistema de contacto serão aspetos que terão de ser afinados ao longo do desenvolvimento para garantir que as partidas são simultaneamente divertidas e competitivas.

A equipa quer, por isso, colocar os jogadores no centro deste processo desde cedo, em vez de esperar pelo lançamento final para descobrir o que funciona — ou não funciona — na prática.

Quase 20 anos depois, o hóquei está de volta ao PC?

A Raccoon Logic não esconde a ambição por detrás do projeto. O estúdio considera que existe uma espécie de vazio no PC quando falamos de jogos modernos de hóquei e acredita que chegou o momento de apresentar uma alternativa.

"Crescemos a adorar hóquei, mas quando os jogos de hóquei desapareceram do PC, sentimos falta da intensidade, do trabalho de equipa e da habilidade", explicou Hugo Agostinho, responsável pelo Marketing, Comunidade e também designer de Breakaway Hockey League.

Steve Masters, diretor do jogo, acrescenta que o objetivo passa por preservar a essência do hóquei e, ao mesmo tempo, aproveitar aquilo que torna os jogos competitivos modernos tão interessantes.

A escolha da Raccoon Logic para este projeto é também curiosa. O estúdio ficou conhecido pelo humor e pelo estilo irreverente de Journey to the Savage Planet e Revenge of the Savage Planet, mas agora troca os mundos alienígenas pelo gelo de um ringue de hóquei.

Breakaway Hockey League ainda não tem uma data de lançamento definida, mas a intenção é passar primeiro por várias fases de testes e chegar posteriormente ao Early Access.

Para os jogadores de PC que há muito esperavam por uma nova experiência de hóquei, a proposta poderá ser difícil de ignorar. Partidas 4v4, encontros de cinco minutos, física do disco, competição online e uma forte aposta na habilidade individual formam a base de um projeto que pretende fazer do hóquei algo mais rápido, acessível e, sobretudo, divertido.

Agora resta esperar para ver se a Raccoon Logic consegue transformar esta ideia num verdadeiro sucesso competitivo. Afinal, depois de quase duas décadas de espera, talvez esteja finalmente na altura de voltar a colocar o PC no gelo.