Renderização mostra conceito interessante para o próximo Galaxy Z Flip 3

A Internet está cheia de imagens e ideias para possíveis equipamentos futuros. E, nesse sentido, foram agora reveladas renderizações do possível próximo dobrável da Samsung.

As imagens mostram um conceito diferente do que nos tem chegado até agora. Revela uma ideia do Galaxy Z Flip 3 com um layout e câmaras semelhantes ao Galaxy S21, que será apresentado esta próxima semana.

O Galaxy S21 será a próxima linha topo de gama da Samsung e vai ser apresentado no dia 14 deste mês. Este é um equipamento que já está completamente revelado através e rumores e leaks, portanto a marca sul-coreana terá poucas novidades para apresentar.

Para além disso, a fabricante deve igualmente presentear-nos este ano com mais algum dobrável. No entanto, surge agora uma renderização do possível design do dobrável Galaxy Z Flip 3 que se assemelha bastante ao Galaxy S21.

Renderização mostra conceito para o Samsung Galaxy Z Flip 3

Surgiu recentemente online uma imagem daquele que poderá ser o próximo dobrável Galaxy Z Flip da Samsung.

A imagem, que podemos ver de seguida, foi inicialmente partilhada num fórum sul-coreano e divulgada depois no Twitter pelo utilizador @FrontTron. Trata-se de um conceito diferente, interessante e arrojado da terceira geração do modelo Z Flip.

O conceito mostra-nos um equipamento que parece a mistura da gama Z Flip com o próximo Galaxy S21. Surge em tons de roxo e bordas douradas, cores características do S21.

Para além disso, também o conjunto das três câmaras fotográficas inseridas numa moldura dourada nos faz lembrar o Galaxy S21.

O popular site holandês LetsGoDigital tratou de fazer algumas criações de forma a colocar este conceito na posição dobrada que o caracteriza.

O ecrã externo parece ser ligeiramente maior, e no interior percebe-se um ecrã primário AMOLED de 6,7 polegadas. Estima-se que o ecrã ofereça uma taxa de atualização de 120 Hz, um processador intermédio e carregamento rápido. Contará ainda com uma perfuração para a câmara de selfies.

O Galaxy Z Flip 3 poderá ser lançado ainda durante o primeiro trimestre de 2021. Mas é possível que a máquina interior não tenha grandes semelhanças ao Galaxy S21.