Hilton vai desenhar quartos de hotel para astronautas no espaço

Como já vimos, os cientistas têm procurado formas de tornar as viagens espaciais mais confortáveis para os astronautas, bem como menos impactantes em termos mentais e físicos. Num novo projeto neste sentido, a empresa hoteleira Hilton ajudará a desenhar quartos de hotel para os profissionais.

Os quartos serão de luxo e estarão estabelecidos a bordo da estação espacial Starlab.

No filme 2001: A Space Odyssey, é visto um hotel Hilton a orbitar a Terra. Mais de 20 anos depois, é feita uma revelação que transforma esta ficção em realidade: a gigante dos hotéis ajudará a “reimaginar a experiência dos humanos no espaço” que, como já vimos várias vezes, acarreta prejudica os astronautas, física e mentalmente. O objetivo passa por tornar as estadias espaciais prolongadas mais confortáveis.

De acordo com um anúncio feito pela líder mundial em exploração espacial Voyager Space, o Hotel Behemoth da empresa hoteleira Hilton assinou a conceção das instalações de uma estação espacial comercial, na órbita da Terra. De nome Starlab, esta terá como hóspedes astronautas e está a ser desenvolvida pela Voyager Space Holdings, em conjunto com a Lockheed Martin, e parceria com a Hilton.

Starlab será mais do que apenas um destino, será uma experiência tornada infinitamente mais única e artística com a infusão de inovação, perícia e alcance global da equipa Hilton. A Voyager e a Hilton estão fortemente focadas na criação de soluções inovadoras para o futuro da humanidade e esta parceria abre novas portas ao que é possível para a exploração e habitação do espaço centrada no conforto.

Disse Dylan Taylor, presidente e CEO da Voyager Space, num comunicado de imprensa.

O mesmo comunicado referia:

Hilton trará a reconhecida perícia e experiência em hospitalidade da empresa para apoiar a conceção e desenvolvimento de suítes para a tripulação a bordo da Starlab, ajudando a reimaginar a experiência humana no espaço, tornando as estadias prolongadas mais confortáveis.

A Voyager e a sua empresa operativa Nanoracks receberam 160 milhões de dólares de financiamento da NASA, em 2021, para a Estação Espacial Starlab, que é uma das quatro que serão construídas pelas empresas americanas, com a ajuda dos contratos da NASA, para suceder à Estação Espacial Internacional, em 2030.

