Guerra: Drones de fabrico iraniano atacam na Ucrânia

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia parece estar (infelizmente) para durar e volta a existir recurso a drones iranianos para realizar aataques. Depois da Ucrânia tem revelado que estava a "ganhar" terreno à Rússia, Vladimir Putin ordenou uma mobilização parcial para fortalecer as Forças Armadas, após os recentes reveses na guerra na Ucrânia.

Entretanto, as tropas ucranianas denunciaram este domingo que estão a ser usados drones de fabrico iraniano para realização de ataques.

Drones usados: Shahed-136 e Mohajer-6

A Ucrânia já tinha referido que iria "reduzir significativamente" a presença diplomática iraniana no país em retaliação aos carregamentos de armas de Teerão para Moscovo. "Fornecer armas à Rússia para travar uma guerra contra a Ucrânia é um ato hostil que inflige um sério golpe nas relações Ucrânia-Irão", referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano.

Teerão disse lamentar a decisão do governo ucraniano. "Teerão lamenta a decisão do governo ucraniano, referente às relações diplomáticas com a República Islâmica do Irão", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanani, em comunicado. "Esta decisão baseia-se em informações infundadas transmitidas pela propaganda da imprensa estrangeira" contra o Irão, acrescentou.

Kanani destacou "a política clara de neutralidade ativa do seu país no conflito entre Ucrânia e a Rússia, a sua oposição à guerra e a necessidade de uma solução política sem recorrer à violência". O Irão responderá de "forma apropriada à decisão do governo ucraniano", completou.

Depois da morte de dois civis com drones, o exército ucraniano denunciou novos ataques.

"Odessa foi atacada novamente por drones suicidas do inimigo", denunciou o Comando Operacional Sul do exército ucraniano.

"O inimigo atingiu três vezes o prédio da administração no centro da cidade", detalhou, numa mensagem no Facebook, acrescentando que um dos drones foi derrubado pela Força Aérea ucraniana sem deixar vítimas.

Segundo as revelações, um drone Shahed-136 foi abatido sobre o mar durante o ataque. O exército também alegou ter abatido um drone Mohajer-6 de fabrico iraniano noutra área.