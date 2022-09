Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Ready to Start - Arcade Fire

Arcade Fire é uma banda de indie rock da cidade de Montreal, Quebec, no Canadá. Fundada em 2000 pelo casal Win Butler e Régine Chassagne, a banda é conhecida pelas suas apresentações ao vivo, como também pelo uso de um grande número de instrumentos musicais; principalmente guitarra, bateria e baixo; mas também piano, violino, viola, violoncelo, xilofone, teclado, acordeão e harpa.

Os Arcade Fire ganharam numerosos prémios, incluindo o Grammy 2011 de álbum do ano, o Juno 2011 de álbum do ano e o Brit Award 2011 de melhor álbum internacional, pelo seu terceiro álbum de estúdio, The Suburbs, lançado em 2010, sucesso comercial e de crítica. Os quatro álbuns de estúdio foram indicados ao Grammy de Melhor Álbum de Música Alternativa.

o seu segundo álbum Neon Bible foi gravado numa igreja comprada pelos próprios integrantes, motivados por uma melhor acústica. Lançado em Março de 2007, para promover esse álbum a banda criou um site especial onde se encontra um número de telefone para o qual os internautas podem telefonar e ouvir a canção "Intervention", além das letras das canções e uma página para se ouvir gratuitamente "Black Mirror", a primeira faixa deste novo disco.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify