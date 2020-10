Foguetão chinês e satélite russo podem colidir esta noite a 53.000 km/h

A órbita da Terra está cada vez mais congestionada e começam a ser normais as possíveis colisões entre o lixo espacial abandonado à sua sorte. Assim, um velho foguete chinês à deriva e um satélite militar russo não tripulado passarão esta noite num raio de 12 metros um do outro. De acordo com o serviço de localização de lixo espacial LeoLabs, este encontro terá lugar pelas 0:56h (hora de Portugal continental) desta sexta-feira.

Segundo a agência, há mais de 10% de hipóteses dos dois objetos colidirem a uma altitude de 991 quilómetros acima do Mar de Weddell, mesmo ao largo da Península Antártica.

Satélite e foguetão são lixo abandonado no espaço

Lixo espacial, fragmentos deixados pelos lançamentos do passado e detritos perigosos são cada vez habituais mais na órbita da Terra. Assim, estamos novamente na eminência de assistir a um acidente que envolve veículos colocados no espaço e já sem utilidade.

Os dois corpos têm uma massa considerável. Entre eles pesam quase três toneladas e viajam a uma velocidade de 14,7 quilómetros por segundo (cerca de 53.000 quilómetros por hora). Especificamente, um dos intervenientes é um foguetão encalhado, parte do Long March 4B, lançado a 10 de maio de 1999.

O outro objeto envolvido é um satélite militar russo, Parus, que pesa cerca de 825 quilos e foi lançado a 22 de fevereiro de 1989 para comunicações e navegação. Contudo, como este satélite também já não está operacional, não é possível comunicar com ele e desviar a sua trajetória para evitar a colisão.

Esta é provavelmente uma das piores colisões acidentais que temos visto desde há muito tempo.

Disse a arqueóloga espacial Alice Gorman da Universidade de Flinders, na Austrália, à ScienceAlert.

Simulações não afastam o pior, mas não há risco para a Terra (para já)

Os engenheiros do LeoLab simularam o percurso dos dois corpos, que literalmente se “esfregarão” um ao outro quase 1.000 quilómetros acima das nossas cabeças:

Esta não é a primeira vez que um episódio deste tipo ocorre este ano. Conforme demos a conhecer, em janeiro, dois satélites à deriva passaram a uma distância de 15 a 30 metros um do outro. Na altura, havia uma probabilidade de colisão, embora que mínima. Nessa ocasião, os dois cruzaram-se sem causar qualquer dano um ao outro.

Agora, as probabilidades de um desastre estão a aumentar, embora os especialistas confirmem que não há risco para nós na Terra. No entanto, mesmo que uma colisão violenta aconteça, o resultado deverá ser uma chuva de pequenos detritos. E estes iriam desintegrar-se na atmosfera.

Ainda não podemos remover ativamente detritos espaciais como estes, pelo que estarão presentes durante algum tempo. No entanto, a uma altitude de cerca de 1.000 quilómetros, este material não entrará totalmente na atmosfera numa questão de semanas ou meses, pelo que é provável que permaneça durante bastante tempo.

Explica Gorman.

Síndrome de Kessler

Embora neste momento a taxa de colisões entre os destroços espaciais seja muito pequena, existe uma teoria preocupante sobre o que poderá acontecer no futuro chamada “síndrome de Kessler”.

Esta é uma hipótese criada pelo astrofísico da NASA Donald Kessler em 1978, que afirma que com uma grande quantidade de destroços no espaço, a qualquer momento haverá uma cascata de colisões descontroladas que tornarão o espaço perto da órbita da Terra impraticável.

Ainda não chegámos lá, mas quanto tempo temos até lá chegarmos?

Pergunta-se Gorman.

Embora o impacto seja o pior cenário, a presença de detritos no espaço continua a ser um problema. É por isso que as agências espaciais estão a trabalhar em diferentes projetos para encontrar soluções não só para deixar de gerar lixo espacial, mas também para eliminar o lixo existente.

