Não consegue publicar no Twitter? O problema afeta todos e é global

As redes sociais são hoje de uma importância extrema e quase uma dependência para muitos utilizadores. Assim, é essencial e fulcral que funcionem de forma perfeita e 24 horas por dia.

O Twitter é a mais recente rede a apresentar problemas de acesso e aparentemente é uma situação global. As queixas estão a acumular-se e os utilizadores impedidos de publicar os seus tweets.

Esta é mais uma surpresa do Twitter. Esta rede social está com problemas graves e que a impede de ser usada pelos seus normais utilizadores. Estes começaram há pouco tempo, mas tem já um impacto global e as queixas estão a mostrar isso mesmo.

Para além da impossibilidade de publicar novas informações, os utilizadores estão também ater problemas em aceder a tudo o que estava já publicado antes. Como pode ser visto nos normais locais de queixa, este é um problema que tem vindo a aumentar e a crescer.

Apesar de a rede social ainda não ter publicamente reconhecido o problema, uma simples publicação na sua página dedicada ao estado da sua API dá a certeza de existirem problemas. Segundo o que é publicado: “We are currently investigating this issue. More updates to come“.

Espera-se que seja um problema temporário e que seja resolvido com a máxima brevidade. Entretanto, resta apenas aos utilizadores que aguardem pela chegada da solução e que seja reestabelecido o acesso a esta rede social.