China pronta para enviar primeira tripulação para a sua estação espacial

A China está, agora, em busca do espaço por conta própria, estando em processo de construção da sua estação espacial. Assim sendo, após ter aterrado o seu primeiro rover em marte, enviará a primeira tripulação, na quarta-feira da próxima semana.

Os três astronautas planeiam passar três meses no espaço, excedendo a duração de qualquer outra missão chinesa.

China em exploração do espaço por conta própria

O foguete Long March-2F Y12, que transporta a nave espacial Shenzhou-12, enviará os primeiros membros da tripulação para a nova estação espacial da China. De acordo com o China Manned Space Engineering Office, pelo Associated Press, aquele foi transferido para a plataforma de lançamento no Jiuquan Satellite Launch Center, na China, dias antes da missão prevista para a próxima quarta-feira.

Recorde-se que a secção principal da estação, a Tianhe, ou Heavenly Harmony, foi lançada para órbita no dia 29 de abril. No mês passado, a nave espacial transportou, para a estação, combustível, comida e equipamento, em preparação para esta viagem tripulada que se avizinha. Os três astronautas planeiam passar três meses na estação espacial chinesa, excedendo largamente a duração de qualquer outra missão protagonizada pela China.

Até ao final do próximo ano, a agência espacial chinesa planeia um total de 11 lançamentos, de forma a entregar dois módulos de laboratório, expandindo, assim, a estação. O lançamento previsto para a próxima semana será o terceiro desses módulos, ao mesmo tempo que é a primeira das quatro missões tripuladas planeadas.

Uma vez concluída, a estação espacial da China permitirá estadias de até seis meses, semelhantes às que acontecem na Estação Espacial Internacional (ISS). Aliás, à estação chinesa foram estabelecidos 15 anos de vida, ao passo que a ISS está já perto do fim da sua vida funcional.

Astronautas deram aulas para estudantes do país todo

Em março, a China disse que a formação dos astronautas para as próximas missões tripuladas incluía, não apenas veteranos do espaço, mas também recém-chegados. Embora as próximas missões incluam tripulantes femininas, a primeira será inteiramente masculina.

A estação espacial resultará da experiência adquirida na China com a operação de duas estações espaciais experimentais. Os astronautas chineses passaram 33 dias numa das estações referidas, realizaram um passeio espacial e deram aulas de ciência, transmitidas a estudantes de todo o país.

