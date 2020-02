Sem dúvida que o tamanho de Júpiter e Saturno impressionam pela sua imponência, estes gigantes gasosos “perto” da Terra estabeleceram uma escala para o nosso sistema solar. Conforme os conhecemos, estes dois planetas são centenas de vezes maiores que a Terra. Na verdade, dentro de Júpiter, poderíamos colocar mais de 1300 planetas do tamanho do nosso. Esses números podem ser incríveis, mas a verdade é que os planetas podem-se tornar ainda maiores.

Os cientistas do Instituto de Tecnologia de Rochester descobriram um gigantesco planeta recém-nascido, mais próximo da Terra do que qualquer outro da mesma idade localizado até à data.

Os planetas estão-se a formar devido à gravidade, que reúne matéria ao longo de milhões de anos. Portanto, não há como dizer quão grande um planeta se pode tornar. Contudo, somos livres para procurar os maiores disponíveis. E os astrónomos encontraram outro exoplaneta que os está a deixar extasiados!

Planeta 10 vezes mais massivo que Júpiter

Um grupo de investigadores fez uma descoberta impressionante ao usar dados recolhidos pelo observatório espacial Gaia. Eles encontraram o exoplaneta 2MASS 1155-7919 b que está localizado na Associação Epsilon Chamaeleontis, perto da constelação de Chameleon.

A Epsilon Chamaeleontis é uma estrela dupla na direção da constelação de Chamaeleon. Encontra-se a uma distância de 364 anos-luz em relação à Terra

Os astrónomos consideraram este planeta único, face às suas características, por ser jovem e enorme. Annie Dickson-Vandervelde, principal autora do estudo, detalha-nos mais sobre o recém-descoberto exoplaneta:

O objeto escuro e frio que encontramos é muito jovem e tem apenas 10 vezes a massa de Júpiter, o que significa que provavelmente estamos a olhar para um planeta jovem, talvez ainda no meio da formação.

2MASS 1155-7919 b está a 330 anos-luz de distância da Terra

O exoplaneta está bem próximo do nosso planeta, quando falamos numa escala astronómica. Na verdade, este gigante está a “apenas” a 330 anos-luz de distância. Mas calma, porque isto ainda fica mais curioso. Os cientistas usaram dados do observatório espacial para fazer a descoberta. O planeta orbita uma estrela que tem apenas cerca de 5 milhões de anos, cerca de 1000 vezes mais nova que o nosso Sol. O planeta orbita o seu Sol a 600 vezes a distância da Terra ao Sol.

Os cientistas ainda não sabem como é que um planeta tão jovem pode ter acabado tão longe da sua “estrela mãe”. No entanto, é esperado que as imagens a captar no futuro possam ajudar a compreender este mistério e a perceber como é que planetas destas dimensões podem acabar em órbitas tão amplas.

Embora muitos planetas tenham sido descobertos através da missão Kepler e de outras missões semelhantes, quase todos [os mundos descobertos] são planetas ‘antigos’ (…) Este planeta é apenas o quarto ou o quinto exemplo até agora encontrado de um gigante tão longe da sua ‘estrela mãe”, e os teóricos estão a lutar para explicar como se formaram ou como foram lá parar.

Referiu Dickson-Vandervelde que admite haver ainda muito mistério sobre o novo planeta.

Estas informações foram publicadas recentemente na revista científica Research Notes of the American Astronomical Society.