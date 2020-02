Windows 10X: Atualizações em apenas 90 segundos

Apesar de ser a empresa com um dos melhores sistemas operativos para Desktop, a Microsoft ainda tem muito trabalho pela frente. É verdade que o Windows 10 veio dar um novo fôlego e trazer mais confiança aos utilizadores, mas no campo das atualizações a Microsoft ainda tem trabalho de casa.

Para o Windows 10X, a empresa já prometeu atualizações de apenas 90 segundos.

O Windows 10X foi apresentado no último evento de hardware da Microsoft… Foi especialmente desenvolvido para dispositivos com dois ecrãs, enquadrando-se bem no conceito do Surface Neo. Com este novo sistema a Microsoft tem vários trunfos! Recentemente a empresa prometeu que o Windows 10x terá atualizações de 90 segundos.

Windows 10X terá atualizações super mega rápidas…

De acordo com a empresa de Redmond, o sistema de atualizações do novo Windows será totalmente renovado. Ao nível da rapidez, a Microsoft revela que as atualizações poderão demorar apenas 90 segundos. Desconhecem-se eventuais requisitos para conseguir tal “tempo recorde”.

Segundo algumas informações, este novo Windows terá uma arquitetura diferente do tradicional Windows 10. As aplicações irão ser executadas num container, ou seja, um estilo de sandbox.

Tal cenário permitirá que algumas tarefas sejam realizadas em background (por exemplo, a atualização do sistema). A aplicação das atualizações e ativação de funcionalidades e driveres poderá acontecer apenas durante a reiniciar do sistema.

