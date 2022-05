Asteroide gigante vai passar perto da Terra já na próxima semana

A NASA está atenta à visita que o gigante 7335 (1989 JA) fará à Terra já no próximo dia 27 de maio. Segundo a agência espacial norte-americana, este asteroide é quatro vezes o tamanho do Empire State Building. Isto é, pelas contas aproximadas, esta rocha terá perto de 2 quilómetros de diâmetro.

De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS), a passagem, segura, ocorrerá a uma velocidade de 76.000 km/h.

Asteroide que viaja a 20 vezes à velocidade de uma bala

Um enorme asteroide, quatro vezes o tamanho do Empire State Building, fará uma aproximação da Terra em 27 de maio, de acordo com a NASA. Contudo, a distância é segura. O chamado 7335 (1989 JA), vai "falhar" o nosso planeta por cerca de 4 milhões de quilómetros – ou quase 10 vezes a distância média entre a Terra e a Lua.

Ainda assim, dado o enorme tamanho da rocha espacial cerca de 1,8 km de diâmetro e a proximidade relativamente próxima da Terra, a NASA classificou o asteroide como “potencialmente perigoso”, o que significa que poderá causar enormes danos ao nosso planeta se a qualquer altura a sua órbita mudar e a rocha vier em direção à Terra.

Conforme refere a agência espacial norte-americana, o 7335 (1989 JA) é o maior asteroide que se aproximará da Terra este ano. Os cientistas estimam que a rocha esteja a viajar a cerca de 76.000 km/h, ou 20 vezes mais rápido que uma bala em alta velocidade.

Depois desta passagem, o asteroide não fará outro sobrevoo próximo até ao dia 23 de junho de 2055. Nessa altura, este viajante do espaço passará ainda mais longe do que este sobrevoo, ou a cerca de 70 vezes a distância entre a Terra e a Lua.

NASA: Rocha potencialmente perigosa para a Terra

Este asteroide é um dos mais de 29.000 objetos próximos da Terra (NEOs) que a NASA vigia a cada ano. Os NEOs referem-se a qualquer objeto astronómico que passe a cerca de 48 milhões de km da órbita da Terra, de acordo com a NASA. A maioria destes objetos é extremamente pequena; 7335 (1989 JA) mede mais do que cerca de 99% dos NEOs que a NASA segue.

O 7335 (1989 JA) também se encaixa numa classe de asteroides chamada de Apollo – que se refere a asteroides que orbitam o Sol enquanto cruzam periodicamente a órbita da Terra. Os astrónomos conhecem cerca de 15.000 desses asteroides.

A NASA monitoriza os NEOs como este de perto e recentemente lançou uma missão para testar se asteroides potencialmente perigosos poderiam um dia ser desviados de uma rota de colisão com a Terra. Em novembro de 2021, a agência lançou uma nave chamada Double Asteroid Redirection Test (DART), que colidirá de frente com o asteroide Dimorphos de 160 metros de largura no outono de 2022.

A colisão não destruirá o asteroide, mas pode alterar ligeiramente o caminho orbital da rocha.