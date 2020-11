A lua de Júpiter, Europa, tem gelo que brilha no escuro

Europa, a lua de Júpiter, é umas das maiores do nosso sistema solar. Aliás, este satélite é apontado como tendo potencial a haver vida, face a um variado número de fatores, como a existência de água em estádio liquido. Contudo, esta lua é a agora notícia, pois poderá ter gelo que, no seu lado escuro… brilha!

Estas conclusões forma obtidas depois de experiências mostrarem que o tipo de gelo que cobre a superfície da lua brilha sob radiação.

Europa, a lua de Júpiter que brilha no escuro

A lua de Júpiter, Europa, pode brilhar no escuro. Pelo menos são estas as evidências de um estudo em laboratório. Segundo o que foi percebido, expondo o gelo que cobre a lua a radiação, emana uma luz florescente. Assim, com estas dados, os cientistas poderão ter uma ajuda para descobrir a composição das planícies congeladas e oceanos subterrâneos desta lua.

Devido à forma como o poderoso campo magnético de Júpiter acelera as partículas carregadas, Europa é constantemente bombardeada por eletrões de alta energia. A equipa de Murthy Gudipati, do Jet Propulsion Laboratory da NASA, investigou como a superfície gelada da lua Europa poderia reagir a esse bombardeamento. Assim, os investigadores dispararam eletrões em amostras de gelo enriquecidas com moléculas que podem ser encontradas no satélite natural de Júpiter.

Quando os eletrões atingem as moléculas do gelo, as moléculas desfazem-se e os seus átomos constituintes absorvem alguma energia. Os átomos então reemitiram essa energia como luz, causando um brilho estranho e tingido de verde. Por vezes, essa florescência era ora mais clara, ora mais escura, dependendo do tipo de molécula. Por exemplo, adicionar cloreto de sódio reduzia o brilho.

Se imaginar que está na lua Europa e que olha para o brilho sob os seus pés, esse brilho seria semelhante ao que veria se estivesse do lado de fora sob o luar e olhasse para o chão. Contudo, a superfície da Europa é um ambiente muito perigoso, então, embora possamos imaginar-nos em pé nela, alguns segundos em pé nesta lua provavelmente matariam uma pessoa.

Referiu Gudipati.

NASA voará até à Europa em 2024

Embora visitar Europa em pessoa possa não ser um bom começo, a NASA já tem uma nave espacial em construção, a missão Europa Clipper que está planeada para ser lançada em 2025 e estudar a lua enquanto orbita Júpiter. Ele poderia potencialmente observar o gelo brilhante e usar o seu brilho para ajudar a determinar a sua composição.

Há algumas evidências de que existem oceanos abaixo do gelo na lua Europa que podem ser habitáveis ​​e, se for o caso, os minerais e sais que estão nesse oceano devem ser trocados com a superfície. Descobrir de que é feita a superfície poderá ajudar-nos a entender se os mares da Europa têm os ingredientes necessários para a vida.

O artigo foi publicado na revista científica Nature Astronomy.

